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O meydana Erdoğan'ın ismi verildi

10.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı ile Mart ayında TSK ve ÖSO kontrolüne geçen Afrin'de bir meydana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı verildi. Bazı bulvarların ismi de değiştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde kontrolü ele geçirilen kent merkezinde bir meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre kentin kontrolünü elinde bulunduran ÖSO unsurları, isim değişikliğini Perşembe günü gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre isim değişikliği Afrin Yerel Meclisi'nin kararıyla alındı.

Buna göre Hükümet Binası Bulvarı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olarak değiştirilmesinin yanı sıra, bir bulvarın ismi Zeytin Dalı, Nevruz Bulvarı'nın adı da Selahaddin Eyyübi olarak değiştirildi.

"TÜRK KOMPLOSU"

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed, "Bu (yapılanlar) Afrin'i bir Türk bölgesine dönüştürmek için planlanmış bir Türk komplosudur" ifadesini kullandı. Ahmed, ayrıca Türkiye'nin destek verdiği ÖSO unsurlarının Afrin'deki köyleri yok ederek askeri tesislere çevirdiğini öne sürdü.

Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Avrupa'da yerleşik sözcülerinden birisi olan İbrahim İbrahim de dpa'ya yaptığı açıklamada "Daha önce Afrin'de bazı sokakların ismini değiştirmişlerdi, şimdi de büyük bir meydana terörist Erdoğan'ın ismini veriyorlar" şeklinde konuştu. PYD ve askeri uzantısı YPG, PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından terör örgütü olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü Ağustos başında yayınladığı bir raporda Türkiye'nin, ÖSO unsurlarının Afrin'deki sivillere işkence yapmasına göz yumduğunu iddia etmişti. Raporda, kentin el değiştirmesinden bu yana Afrin sakinlerinin "geniş çaplı ihlaller ile karşı karşıya" olduğu belirtilmiş, bu ihlaller "keyfi gözaltılar, kaçırma, zorla alıkoyma, yağma ve mülkiyete el koyma" olarak sıralanmıştı. Türkiye ise ÖSO birliklerine yönelik suçlama ve iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin erdoğan TSK Meydan Zeytin Dalı Harekatı

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