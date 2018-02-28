Sınırın hemen karşısında yer alan Ankala ve Sinara köylerinin YPG'li teröristlerden nasıl temizlendiğini gösteren kayıt, paylaşıldı.

Afrin'de sıcak saatler... O köylere böyle girildi

1 / 27 AFRİN'DE SICAK SAATLER... HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA TSK ve ÖSO, Kilis hattında yaklaşık 60, Hatay hattında da yaklaşık 80 kilometrelik sınır hattını terör örgütünden temizleyerek, Türkiye sınırıyla irtibatını ortadan kaldırdı. TSK ve ÖSOhilali kurarken, Afrin kırsalında coğrafi koşullara göre 11-13 kilometre derinliğe girdi. Bugün Afrin'de Cinderes kırsalındaki teröristler vuruluyor. 'Hilal'in tamamlanmasının ardından gözler Raco ve Cinderes'e çevrilmiş durumda.

2 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Önceki gün kırsala giriş yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin devrede belirtiliyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Afrin kent merkezine ilerlerken çok sayıda köyün temizlenmesinin şart olduğu, bu kapsamda yapılacak operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterileceği vurgulanıyor.

3 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA DHA'nın haberine göre ise ÖSO bünyesindeki Türkmen grupların komutanları "Teröristlerin elindeki Raco ve Cinderes beldelerini de en kısa zamanda teröristlerden alacağız" dedi.

4 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Türkmenler, teröristlerin kaybettikleri bölgelere mayın ve bombalı tuzaklar kurduğunu ve TSK’nın profesyonel birliklerinin bu hain tuzakları boşa çıkardığını söylüyor.

5 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Hürriyet yazarı Sedat Ergin de bugünkü yazısında Cinderes'in önemini şöyle anlatmıştı: "Cinderes’e düzenlenecek harekatın Zeytin Dalı’nın bundan önceki evresinden önemli farklılıklar göstermesi kaçınılmaz. Harekâtın ilk beş haftası alan olarak büyük ölçüde kırsalda, dağlık bölgelerde, köylerde, küçük yerleşim birimlerinde seyretmiştir. Buna karşılık Cinderes’le birlikte harekât ilk kez geniş bir alana yayılan bir kasabanın sınırları içinde gerçekleşecektir.

6 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Kuzeyden güneye iki kilometre kadar uzanan, batıdan doğuya 700 metre genişlikte, Suriye ölçülerinde büyük sayılabilecek bir kasabadan söz ediyoruz.

7 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Dolayısıyla, Afrin şehir merkezine dönük olarak planlanan kuşatmadan önce meskûn mahalde gerçekleşecek ilk çatışmanın Cinderes’te yaşanacağını tahmin edebiliriz.

8 / 27 HEDEF ARTIK O İKİ NOKTA Son günlerde gerek jandarma gerek polisin meskûn mahallerde çatışma tecrübesine sahip özel harekât timlerinin askeri birliklere takviye olarak Afrin’e gönderilmesinin ardında bu hazırlıkların yattığı anlaşılıyor"

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10 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ... Sınırın hemen karşısında yer alan Ankala ve Sinara köylerinin YPG'li teröristlerden nasıl temizlendiğini gösteren kayıt, paylaşıldı.

11 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ...

12 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ...

13 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ...

14 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ...

15 / 27 AFRİN'DEKİ O KÖYLERE BÖYLE GİRİLDİ...

16 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.

17 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Harekat kapsamında 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde örgüt mensupları tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor.

18 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

19 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makinaları ise kullanılamaz hale getirildi.

20 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makinaları ise kullanılamaz hale getirildi.

21 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

22 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

23 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor.

24 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

25 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

26 / 27 TERÖRİST MEVZİLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Azez ve çeşitli bölgelerden ÖSO güçleri, Raco çevresi ve Cinderes tepelerinde mevzilenen diğer ÖSO güçlerine desteğe gönderiliyor. Cinderes ve güneyinin alınmasıyla Afrin'e gönderilmeye çalışılan tüm terör unsurlarının da önü kesilecek.