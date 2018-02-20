Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.
Afrin'de son gelişmeler
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Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Dün Mehmetçik ve ÖSO, Cinderes, Bülbül ve Raco beldelerine doğru ilerlemiş, çok sayıda köy ele geçirilmişti.
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Bugün de TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Zeytune köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Afrin'in kuzeyindeki Hayyam ve Surain köyleri de terörden arındırıldı.
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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
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AFP, sahadaki ÖSO birliklerinden bu fotoğrafı geçti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.
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Dün Suriye devlet televizyonu, rejimle YPG'nin anlaştığını, rejim birliklerinin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini iddia etmişti. Ancak bu iddianın aksine sahada bir hareket görülmedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor" dedi.
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Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.
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Dün terörden temizlenen Divan Tahtani Köyü
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AFP'nin Afrin'den geçtiği fotoğraf
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Afrin'de bir ÖSO askeri
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Dün Şeran beldesinde bugün İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri de terör örgütünden alınmıştı. İHA, Merseva'da çocuklarla top oynayan ÖSO'cuların fotoğraflarını paylaştı.
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Mehmetçiğin, Afrin'in batısında Racu yakınlarında teröristlere karşı ilerleyişi de devam ediyor. Hakim tepeler terör örgütünden temizlendi.
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