Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.

Afrin'de son gelişmeler

1 / 13 Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Dün Mehmetçik ve ÖSO, Cinderes, Bülbül ve Raco beldelerine doğru ilerlemiş, çok sayıda köy ele geçirilmişti.

2 / 13 Bugün de TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Zeytune köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Afrin'in kuzeyindeki Hayyam ve Surain köyleri de terörden arındırıldı.

3 / 13 TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

4 / 13 AFP, sahadaki ÖSO birliklerinden bu fotoğrafı geçti.

5 / 13 Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.

6 / 13 Dün Suriye devlet televizyonu, rejimle YPG'nin anlaştığını, rejim birliklerinin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini iddia etmişti. Ancak bu iddianın aksine sahada bir hareket görülmedi.

7 / 13 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor" dedi.

8 / 13 Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.

9 / 13 Dün terörden temizlenen Divan Tahtani Köyü

10 / 13 AFP'nin Afrin'den geçtiği fotoğraf

11 / 13 Afrin'de bir ÖSO askeri

12 / 13 Dün Şeran beldesinde bugün İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri de terör örgütünden alınmıştı. İHA, Merseva'da çocuklarla top oynayan ÖSO'cuların fotoğraflarını paylaştı.