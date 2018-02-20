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Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Afrin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.

Afrin'de son gelişmeler

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Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Dün Mehmetçik ve ÖSO, Cinderes, Bülbül ve Raco beldelerine doğru ilerlemiş, çok sayıda köy ele geçirilmişti.
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Bugün de TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Zeytune köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Afrin'in kuzeyindeki Hayyam ve Surain köyleri de terörden arındırıldı.
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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
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AFP, sahadaki ÖSO birliklerinden bu fotoğrafı geçti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715’e yükseldiği duyurdu.
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Dün Suriye devlet televizyonu, rejimle YPG'nin anlaştığını, rejim birliklerinin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini iddia etmişti. Ancak bu iddianın aksine sahada bir hareket görülmedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor" dedi.
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Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.
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Dün terörden temizlenen Divan Tahtani Köyü
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AFP'nin Afrin'den geçtiği fotoğraf
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Afrin'de bir ÖSO askeri
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Dün Şeran beldesinde bugün İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri de terör örgütünden alınmıştı. İHA, Merseva'da çocuklarla top oynayan ÖSO'cuların fotoğraflarını paylaştı.
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Mehmetçiğin, Afrin'in batısında Racu yakınlarında teröristlere karşı ilerleyişi de devam ediyor. Hakim tepeler terör örgütünden temizlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK ÖSO

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ösoyu insan olarak vermişsiniz
@asdoper04 sizinkiler de dhkpc yi insan olarak veriyor
az gittik uz gittik dere tepe düz gittik ıkı boyunca bir arpa boyu yol gittik !
çok şükür,inşallah binlercesini daha öldürüp temizlicekler bu hainleri
isan öldürmekle bitmiyor efendiler
Afrin den sonra neresi şam mı??
ülkenin düştüğü hale bak koslaca mehmetçik öso teroristiyle aynı karese utanç verici büyük ülkenin düştüğü hale bak
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