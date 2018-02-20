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Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 14:11 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yol açıldı. Böylece Azez - Bülbül arası birleştirilmiş oldu. Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.

ÖSO'dan Raco hazırlığı

Harekat kapsamında Afrin'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

Adıyaman'dan Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan 70 kişilik JÖH personeli, 2 otobüsle güvenlik önlemleri alınarak sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.

Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi. JÖH personelinin, 'Zeytin Dalı Harekatı' için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.

Özel birlikler yola çıktı

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar da Kocaeli Derince’den dualarla uğurlandı. Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü yaptığı konuşmada, “Normal şatlarda 10 yılda elde edemeyeceğiniz tecrübeyi orada aylar içerisinde alacaksınız. İnşallah hepinizin başarıyla geriye döneceğinize inanıyorum. Allah hepinizi korusun, yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz bizim evladımızsınız, kardeşimizsiniz, arkadaşımızsınız. İnşallah kılınıza zarar gelmesin, hepinizi sağ salim geri bekliyorum” dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.

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Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

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Kuzey cephesi birleşti, sıra batıda!

Bugün Afrin'in kuzeyindeki pek çok nokta alınarak, Azez-Cerablus hattında kuzey cephesi birleştirildi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı.

teror

Bülbül’ün batısındaki Hayyam ve doğusundaki Zeytinak köylerinin PKK’dan temizlendiği bildirildi. Aynı bölgedeki Çarkanlı, Arpaviran, Surain köylerinin de alınmasıyla birlikte kuzey cephesi birleştirildi. Artık Bülbül-Cerablus hattının Türkiye sınırında terörist unsurların kontrol ettiği önemli bir bölge kalmadı. Fırat Nehri'nden Şenkil'e kadar olan bölge, TSK ve ÖSO'nun kontrolünde.

Suriye’nin Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Atme ile Kefercenni köyleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından çembere alınmaya başlandı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı. Kuzeydeki hattın birleşmesinin ardından, sıra batıdaki hatta geldi.

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Özel birliklerden bin kişilik sevkiyat

Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkiyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

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Bugün Twitter adresinden açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 32. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715'e yükseldiğini duyurdu.

84 nokta örgütten kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 57'si köy, 5'i köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 84 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

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Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain ve Çarkanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak ve Arpaviran köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye TSK ÖSO asker

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun...Güle güle gidin gelin İnşallah
Ayağınıza taş değmesin yiğitlerim Rabbim size zırh olsun . Sizlerin ellerinizden o tertemiz alınlarınızdan öperim
Allah yardımcınız olsun Aslanlar hak için adalet için vurun kahpelere
Nerede bu terör örgütlerinin sözde lider kadroları inlerinden ahkam kesip sahaya çapulcuları sürüyorlardı korkudan dilleri bir taraflarına kaçtı galiba tsk onlarıda inlerinde halledecektir kimsenin şüphesi olmasın. göreceksiniz bu harekat kandilde dümdüz olana kadae devam edecek artık bunun lamı cimi kalmadı terörsüz bir türkiye için allah güvelik güçlerimize güç kuvvet versin muzaffer etlesin.
Hala hiçbir koruması olmayan otobüsle asker taşımaya çalışıyorlar yazık garibanın çocuğuna.
Çok hızlı ivedi Afrine girmeliyiz çünki bürokratik oyunlara başladılar yok pyd şamla anlaştı ruslar doğrudan şam ile görüşmeye başlayın bunlar ecnebilerin hainlerin ayak oyunları geçti artık bu masallar temkinli hızlı ilerlemeliyiz yok ederek
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