Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.



ÖSO'dan Raco hazırlığı Harekat kapsamında Afrin'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı. Adıyaman'dan Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan 70 kişilik JÖH personeli, 2 otobüsle güvenlik önlemleri alınarak sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi. JÖH personelinin, 'Zeytin Dalı Harekatı' için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.

Özel birlikler yola çıktı Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar da Kocaeli Derince’den dualarla uğurlandı. Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü yaptığı konuşmada, “Normal şatlarda 10 yılda elde edemeyeceğiniz tecrübeyi orada aylar içerisinde alacaksınız. İnşallah hepinizin başarıyla geriye döneceğinize inanıyorum. Allah hepinizi korusun, yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz bizim evladımızsınız, kardeşimizsiniz, arkadaşımızsınız. İnşallah kılınıza zarar gelmesin, hepinizi sağ salim geri bekliyorum” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama! Kuzey cephesi birleşti, sıra batıda! Bugün Afrin'in kuzeyindeki pek çok nokta alınarak, Azez-Cerablus hattında kuzey cephesi birleştirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı. Bülbül’ün batısındaki Hayyam ve doğusundaki Zeytinak köylerinin PKK’dan temizlendiği bildirildi. Aynı bölgedeki Çarkanlı, Arpaviran, Surain köylerinin de alınmasıyla birlikte kuzey cephesi birleştirildi. Artık Bülbül-Cerablus hattının Türkiye sınırında terörist unsurların kontrol ettiği önemli bir bölge kalmadı. Fırat Nehri'nden Şenkil'e kadar olan bölge, TSK ve ÖSO'nun kontrolünde. Suriye’nin Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Atme ile Kefercenni köyleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından çembere alınmaya başlandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı. Kuzeydeki hattın birleşmesinin ardından, sıra batıdaki hatta geldi. Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması Özel birliklerden bin kişilik sevkiyat



Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkiyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.