Afrin'de son durum! İşte Dikkat çeken o kare

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele geçirildi. Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti.

Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu. Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."