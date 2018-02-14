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Afrin'de son durum! İşte Dikkat çeken o kare

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Afrin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. TSK şu ana kadar 1485 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü. Afrin'den gelen son fotoğraflarda teröristlerin sığınak girişlerini İHA'ların görmemesi için özellikle ağaç altlarına yapmaları dikkat çekti.

Afrin'de son durum! İşte Dikkat çeken o kare

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele geçirildi. Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti.

Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu. Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor.

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Afrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındıAfrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındı

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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Afrin'de dikkat çeken karelerAfrin'de dikkat çeken kareler

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞTILAR

Bu arada Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü. Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG’li teröristler Kilis’in Hisar köyünün karşısında bulunan Bekovası köyüne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi. OSÖ güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin zeytin dalı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
AZ GİTTİK.UZ GİTTİK.DERE TEPE DÜZ GİTTİK.25 GÜNDE Bİ ARPA BOYU YOL GİTTİK.
@osmaj Bu işi çok iyi biliyorsan git sen daha iyisini yap.
iddiaya girerim chplisin
@worldofus beceremiyorsunuz, osmanli gazi ise yaramiyor.bosuna gencecik gencleri telef ettiriyorsunuz.
öylede öleceksin böylede öleceksin salak kürt terörist
bu teröristler bu hali betondan barınak yapana kadar neredeydik. niye erken müdehale edilmedi. yılanın başını küçükken ezmek gerekmezmi.
Yasaların ve baştakilerin yıllardır avrupa yalakalığı yaparken bunu düşünüp söylemeye cesaret edebiliyor muydun?
adamların ömrü dağlarda geçiyor
25 gunde insanlar dunya turu yapiyo bunlar 100 km lik yolu bile bitiremedi yazik ya bari orduyu rezil etmeyin siyasetiniz icin cok yazik !!!!
mirzaturka bağdat caddesinde yürümüyorsun seyahate gidilmedi oraya ki 25 günde dünya turu atılıyormuş. karşında belli bir ordu yok... gerilla taktiği ile çalışan bir grup var.. delikanlı gibi çıkıp karşına savaşmıyor.... hainlikle kahpelikle savaşıyor... oyle burdan konusmak kadar kolay değil.... ulan ne çöp insanlar var güzel Türkiyemde. ülkem ordusu savaş halinde, bunlar hala kahpelik peşinde... 1 gün olsun unutun şu dinsiz chp'nizi... vatan için 1 kere olsun bişe yapmaya gayret edin... BİR DAMLA ŞEREFİNİZ OLSUN. !
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