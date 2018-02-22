Afrin'de son durum... TSK'ya emir verildi: Her hareketlenmede anında ateş!

Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk gününden beri Esad’la YPG’nin anlaştığı ve rejim güçlerinin Afrin’e girecekleri iddia ediliyordu ancak sahadaki parametreler ve şartlar bunun gerçekleşemeyeceğini gösterdi. Hem rejim hem de PKK/ YPG böyle bir manipülasyona niçin başvurdu, amaçları neydi?

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Türkiye’nin başarılı şekilde bertaraf ettiği bu girişimin amacını ve perde arkası gelişmelerini yazdı...

ANLAŞMA İDDİASI: YPG, bu hamleyi yaparak Esad’la etkileşim ve iletişim halinde olduğunu, Halep’ten Afrin’e doğru giden yollara ve güzergâha hâkim olduğunu göstermeye çalıştı. “Buraya istediğim zaman takviye militan sokabiliyorum” mesajını vermek istedi.

AMAÇ PROPAGANDA: Afrin kent merkezinde Esad ile uyumlu ya da müzahir kitleler TSK’nın operasyonuna karşı harekete geçirilmek istendi. Propaganda amaçlı bu girişimi, Reuters Haber Ajansı “YPG’ye yakın kaynaklara” dayandırarak geçti. “Milislerin Afrin’e girdikleri” haberi ise rejim ve Hizbullah yanlısı kaynaklarca manipüle edildi. Hizbullah ve rejim yanlısı Mayadin Televizyonu, araçlar içinde silahlı adamların görüntülerini yaydı. Buna Suriye Devlet Televizyonu eşlik etti.