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Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin yaşadığı villa ile sığınak amacıyla inşa edilen tüneller ortaya çıkarıldı.

Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu.

afrin

PKK'NIN KANDİLDEN GELEN ELEBAŞLARI KALIYORDU

Sahadaki AA muhabirlerinin, Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) aldığı bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti. Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor.

villa

Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.

afrin

BÖLGE HALKI MAHRUM BIRAKILMIŞ

afrin

Karargah olarak kullanılan villaya giren ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, "Afrin'de PKK'ya ait depolar, tüneller bulduk. Bölge halkını burada gördüğünüz (gıda ürünleri) malzemelerden mahrum bırakmışlar. Burada yeni tüneller bulduk. Halka gelen tüm yardımları çalarak burada depolamışlar. Burasını Kandil'den gelenler kullanıyordu. Tünellerine ve karargahlarına girdik." diye konuştu.

afrin

Afrin ilçe merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarınca YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

tünel

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK YPG ÖSO asker

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mehmetçiğin AFRİN Zaferinden sonra mâtem havasına bürünen içerdeki kahpeler, direk TSK ya laf söyleyemedikleri içinde ÖSO ya "Terörist" demeye devam ediyorlar ÖSO ya terörist diyenler aynı zamanda "Türk Ordusu Teröristlerle işbirliği içinde hareket ediyor" demektedir yorum adı altında yapılan o kusmuklara destek veren BEYİNSİZLERde hâlâ meseleyi anlamış durumda değil
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