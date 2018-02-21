Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar geri çekildi

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar, topçu ateşi üzerine bölgeden geri çıktı.
Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan rejim destekçisi terörist gruplar, 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket etti.
İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.
Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi. Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin'den geri çıkmak zorunda kaldı.
REUTERS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Reuters haber ajansının Suriye yönetimine yakın yayın organlarına dayandırdığı iddiaya göre, Halep’ten yola çıkan Esed’e bağlı milisler, Afrin’e girmeye başladı.
Suriye devlet televizyonu, ağır makineli silahlarla donatılmış 20 aracın Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Birusk Heseke de, rejim yanlısı milislerin Afrin sınırlarında konuşlandırılacağını öne sürdü. YPG'den gelen bir başka açıklamada da, "rejimle anlaşma yapılmadığı ancak gönüllülerin geldiği" iddia edildi.
Dün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin resmi televizyon kanalı, PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini duyurmuştu. Hemen yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadesini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN KUŞATILACAK
Bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkânı kalmayacaktır.
Türkiye’yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya çalışanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermek zorundayız. Türkiye’nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.
Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyor, bu soruyu soranlar bizim tarihçilerimize itibar etmezlerse en azından batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Dedelerinden ya da onların babalarından 1. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de Kut’ül Amare’de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da öğrensinler.”
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