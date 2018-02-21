Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar geri çekildi

Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi. Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin'den geri çıkmak zorunda kaldı.

İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.

Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan rejim destekçisi terörist gruplar, 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket etti.

Suriye devlet televizyonu, ağır makineli silahlarla donatılmış 20 aracın Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Birusk Heseke de, rejim yanlısı milislerin Afrin sınırlarında konuşlandırılacağını öne sürdü. YPG'den gelen bir başka açıklamada da, "rejimle anlaşma yapılmadığı ancak gönüllülerin geldiği" iddia edildi.

Dün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin resmi televizyon kanalı, PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini duyurmuştu. Hemen yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN KUŞATILACAK

Bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkânı kalmayacaktır.