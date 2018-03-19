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Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'i teröristlerden tamamen temizleyince Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 3 günlük yas ilan etti ve Nevruz kutlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtında Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı.

TSK'nın ve ÖSO'nun önceki gün Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinde yas ilan edildi.

'3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİR'

Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'ın haberine göre, Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir, Afrin'in TSK ve ÖSO'nun zaferinin ardından kentte 3 günlük yas ilan edip Nevruz kutlamalarını yasakladı.

Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir, Afrin için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de 3 günlük yas ilan edilmiştir. Newroz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O zaman biz kutlayalım nevruzu büyük bir coşkuyla...
Bence afrinde büyük bir nevruz etkinliği düzenlensin dosta düşmana karşı meselenin kürtlerle alakalı olmadığı bilinsin
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