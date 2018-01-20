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Afrin harekatı Alman basınına böyle yansıdı

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatının fiilen başladığını söylemesinin ardından, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon Alman basınına da yansıdı.

Die Welt: Türkiye'nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen' başlamıştır

Die Welt gazetesi "Türkiye'nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen' başlamıştır” başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın Türk panzerleri ve ağır silahlarının yer aldığı ve Kürt yerleşim bölgesi Afrin'e yapılan operasyonu başlattığı yazıldı. Welt haberde bu harekatın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini yazdı.

Zeit: Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı

Zeit gazetesi ise PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD'ye karşı sınır güvenliği için başlatılan harekatı "Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. Haberde "Türkiye Suriyeli kürt milis grubu YPG'ye karşı kara harekatı başlattı. ABD Ankara'yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı.”

DW: Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı

Deutsche Welle ise "Erdoğan: Kara harekatı ‘fiilen' başlamıştır” başlığıyla operasyona ilişkin bir haber geçti. Haberde türk ağır silahlarının günlerdir Suriye'nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG'ye ateş etmekte olduğuna dikkat çekildi ve "Şimdi aynı zamanda kara birlikleri de Afrin yerleşim bölgesine giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı” denildi.

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