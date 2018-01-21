Afrin Harekatı Erdoğan'la HDP’yi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi

Son Güncelleme 4 saat önce 21.01.2018 21:06 |4 saat önce

HDP’nin “çar zihniyeti” diye isim vermeden eleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP üzerinden harekata olan tepkisini sokağa taşıyacak olanlara gözdağı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı” Türkiye'de geniş toplumsal destek almış görünüyor. Ancak harekatın başından bu yana tepkisini yüksek sesle dile getiren Halkların Demokratik Partisi'nin sert eleştirileri devam ediyor. Pazar günü toplanan Parti Meclisi'nden sonra açıklamalarda bulunan HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, iktidarı provokatif bir dil kullanarak Ortadoğu'daki savaş ateşini büyütmekle suçladı. HDP'li Bilgen: Bu yaklaşımla Türkiye toplumunun ortak yaşam iradesi bombalanacak Bilgen, "Başbakan, ‘orada zulüm vardı' diyor. Madem Afrin'de zulüm vardı da insanlar niye oraya göç ediyor? Afrin'in nüfusu aldığı göçlerle neden ikiye üçe katlandı? Sünni Araplar da niye oraya sığındı. Bu provokatif yaklaşımın bedeli ağır olacak. Ortadoğu'da bir dünya savaşı kotarılmaya çalışılıyorken Türkiye'yi yönetenlerin bu kadar gerçeklikten uzak yaklaşımları sadece ateşi büyütmekle kalmayacak, Türkiye toplumunun ortak yaşama iradesini de bombalanacaktır Kürtler Ortadoğu'da değişimin dinamiğidir, barışın köprüsü olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu bombalar sadece dağları değil, halkların ortak gelecek kurmasına yönelik bombalardır” dedi.

Bilgen: Bugün direnenler Türkiye'yi çar zihniyetinden kurtaracaktır "Bu oyunu bozmak hepimizin görevi” diyen HDP Grup Sözcüsü, yalnız iktidarı değil aynı zamanda hem kış tatilinde bulunan TBMM ile harekata "göz yuman” muhalefeti eleştirdi. "Bu konular konuşulmasın diye parlamento tatil edildi, bu kadar kritik gündemde milletvekilleri kış tatiline gönderildiler Türkiye önümüzdeki yıllara belli ki sadece OHAL ile değil savaş halinde girecek. Bu süreç, Türkiye'de barıştan yana olanların sözlerinde ne kadar tutarlı olduğunun göstergesi olacak. Kandan beslenenlere göz yuman muhalefet olamaz. Muhalefet gerçekten barışı, demokrasiyi getirmek iddiasındaysa bu suça ortak olmayarak ilk sınavını vermek zorunda. Bugün Afrin'de direnenler de Türkiye'yi çar zihniyeti ile yönetilmekten kurtaracaktır.” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bilgen hakkında bu sözlerinden bir hafta önce yine Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı "Operasyon başarılı olursa ülkeyi iç savaşa sürükler, başarısız olursa, darbeye zemin oluşturur” açıklaması nedeniyle soruşturma başlattı.

Erdoğan ‘Meydana çıkan bedelini ağır öder' dedi, Kadıköy'de 4 kişi gözaltına alındı HDP'nin "çar zihniyeti” diye isim vermeden eleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise HDP üzerinden harekata olan tepkisini sokağa taşıyacak olanlara gözdağı verdi. Erdoğan, "Şimdi çıkmış HDP'nin, KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek çıkan olmadı. Hatta bugün kongreleri vardı Diyarbakır'da. Ona da pek katılan olmadı. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışında bulunan olursa bedelini de çok ağır öderler. Zira bu bir milli mücadeledir, bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Burada en ufak bir esneklik, en ufak bir taviz yok” dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin ardından akşam saatlerinde HDP'nin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlediği Afrin protesto gösterisine müdahale eden İstanbul polisi dört kişiyi gözaltına aldı. Bahçeli: Afrin operasyonu gündeme gelince CHP'lileri öfke sardı "Zeytin Dalı Harekatı” iki muhalefet partisi CHP ve MHP'yi de karşı karşıya getirdi. "Afrin darmadağın edilecektir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi "Atatürk'ün mirasına kurt düşürmek”le itham etti.

MHP lideri, "Afrin operasyonu gündeme gelince CHP'nin genel başkanı ve yöneticilerini öfke sarmıştır. Herhalde 1920'li yıllarda yaşasaydı yine diplomasi diyecek, yine çakacak, yine maskesi düşecekti. CHP Genel Başkanı'nın PYD-PKK hoşgörüsü basbaya zillettir, alnına sıçrayan bir kara lekedir. Gayri milli siyaset budur. Dalından kopan, kökünden savrulan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının estireceği düşman belirleyecektir. Gazi Mustafa Kemal'in mirasına kurt düşürülmüştür” dedi. CHP: Harekata desteğimiz tam, Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin MHP liderinin "gayrı milli siyaset” eleştirilerine CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yanıt verdi. Suriye'nin egemenliği toprak bütünlüğünü temel alan siyasi çözümün gereğine işaret eden Tezcan, "Zeytin Dalı Harekatı atılması gereken bir adımdı. Harekata desteğimiz tamdır. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli milli meseleyi iç siyaset malzemesi haline getirmesin” dedi.