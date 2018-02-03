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Afrin harekâtı konusunda Merkel’e açık mektup

03.02.2018 00:28 | Son Güncelleme

Çoğu Almanya'dan Avrupa'daki 100'e yakın sanatçı, yönetmen, oyuncu ve akademisyen tarafından imzalanan açık mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel’den Afrin harekâtına tepki göstermeleri istendi.

Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden 90'ı aşkın sanatçı, oyuncu, yönetmen ve akademisyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e açık bir mektup yazarak Türkiye'nin Afrin harekâtına karşı tavır alma çağrısında bulundu.

Açık mektubu imzalayanlar arasında bulunan Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu'ndan Prof. Peter Ott, "Türkiye'nin Afrin'e saldırısı karşısında Alman siyasetinin göstermiş olduğu pasifliği” eleştirdiklerini belirtti.

Mektupta, siyasilere "Avrupa'nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme” çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği ve Almanya'nın,"Türk hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkânlarla mücadele etmesi” gerektiği ifade edildi.

Mektupta Kuzey Suriye'deki Afrin'de "demokratik bir toplum kurma” çabası gösterildiği belirtilerek, bunun desteklenmesi gerektiğine işaret edildi. Almanya'nın "ümit veren bu gelişmenin bölgesel rejimler, özellikle de NATO ortağı olan ve savaş araçları sevk edilen Türkiye tarafından yerle bir edilmeye” çalışılması karşısında sessiz kalmaması ve durumu görmezden gelmemesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel'e nüfuzlarını kullanarak dış politikadaki sorumluluklarına uygun bir tutum izlemeleri çağrısında bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler bulunuyor.

AFP,epd/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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