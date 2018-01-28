Afrin harekâtının dokuzuncu günü

Operasyonda belirlenen hedeflerin karadan ve havadan bombalandığı haber veriliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatı bölgesindeki Afrin bölgesine başlattığı harekât dokuzuncu günde havadan ve karadan devam ediyor.

TSK’dan bu sabah yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı (AA), Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile PYD/PKK arasında şiddetli çatışmaların başladığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı da, (DHA) Kilis'in karşısındaki mevzilerin Kilis'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındığını, bombalanan bölgelerden yükselen dumanların Kilis'ten de görüldüğünü aktardı.