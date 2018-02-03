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Afrin Harekatı’nın İkinci Haftasında Sınır Hareketli

03.02.2018 13:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Afrin kentine 14 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk obüslerinin belirlenen YPG mevzilerini top mermileriyle vurduğunu bildiriyor. Öte yandan sınıra yakın birliklere tank sevkiyatı yapılmaya devam ediyor

Afrin Harekatı’nın İkinci Haftasında Sınır Hareketli

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Afrin kentine 14 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk obüslerinin belirlenen YPG mevzilerini top mermileriyle vurduğunu bildiriyor. Öte yandan sınıra yakın birliklere tank sevkiyatı yapılmaya devam ediyor.

Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki askeri birliklerde konuşlanan obüs topları Afrin’deki YPG hedeflerine gün boyunca aralıklarla top atışları yaptı.

Bu arada, çevre kentlerdeki çeşitli birliklerden Suriye sınırındaki askerlere takviye kuvvet gönderiliyor. Askeri araç ve tırlara yüklenmiş tankların bulunduğu konvoyun geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Hassa ilçesindeki birliklere ulaştırıldığı gözlendi.

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