HABER

Afrin iddiası: Bir günde 10 sivil öldü

15.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü askeri operasyon kapsamında Çarşamba günü düzenlenen bombardımanda en az 10 sivilin öldüğünü iddia etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Çarşamba günü Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği ağır topçu atışları ve hava saldırılarında dördü çocuk 10 sivilin öldüğünü ve 34 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şimdiye kadar 36'sı çocuk 225 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre Afrin'de hâlen 300 bin sivil bulunuyor.

Suriye'deki kaynaklarından iletilen verileri analiz eden Londra merkezli kuruluşun açıkladığı rakamlar teyit edilemediği için "güvenilir" olarak sınıflandırılmıyor.

Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Genelkurmay Başkanlığından Çarşamba günü yapılan açıklamada ise "Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 486 oldu" denildi. TSK ve ÖSO'nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı, 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Tıp Bayramı vesilesiyle ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, TSK ve ÖSO unsurlarının ilerleyişinin sürdüğünü ifade ederek, "Afrin'e girdik, giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz" dedi.

DW,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.