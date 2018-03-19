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Afrin iddiası: Ev ve dükkanlar yağmalandı

19.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'e giren Türkiye yanlısı güçlerin evleri ve dükkanları yağmaladığını öne sürdü.

AFP haber ajansı ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddialarına göre, Pazar günü Afrin'in kent merkezine giren Türkiye destekli güçler ev ve dükkanları yağmaladı.

Gözlemevi, Türkiye ordusuna destek veren savaşçıların "Afrinlilerin mülklerini, dükkanları, siyasi ve askeri binaları yağmaladığı" iddiasında bulundu.

Bölgede görev yapan AFP muhabirleri de Türkiye yanlısı güçlerin kenti terk etmeden önce kamyonetlerinin arkasına battaniye, içi gıda dolu koliler, keçiler hatta motosiklet yüklediğini iddia etti. Muhabirler dükkan, restoran ve evleri yağmalayan milislerin, kent merkezindeki otomobilleri de traktörlerle çıkarttıklarını öne sürdü.

Yağmalama iddialarıyla ilgili Alman haber ajansı dpa’ya konuşan YPG sözcüsü Brossik el Hassakeh, “Evlerimizi yağmalıyor, kurumlarımızı yakıyor, dini heykellerimizi yıkıyorlar. IŞİD’in yaptığının aynısı yapıyorlar” dedi.

Afrin merkezinde patlama

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bugün Afrin ilçe merkezindeki dört katlı binada bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre yedi sivil ile dört Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti. Patlama sırasında çevredeki çok sayıda araç ve binanın da zarar gördüğü bildirildi.

Erdoğan: Afrin merkezinde huzur ve güvenin sembolleri dalgalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPazar günü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alındığını açıklamıştı. Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü Yılı töreninde konuşan Erdoğan, "Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını de en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor" diye konuşmuştu.

Türk ordusu ve ÖSO güçlerinin Afrin'i kuşatması sonrası yaklaşık 250 bin sivilin kenti terk ettiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak'ta başlamıştı.

dpa,AFP/BÖ, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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