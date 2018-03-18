Afrin kent merkezinde yoğun bombardıman ve çatışmalar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'in merkezindeki bazı mahalleleri kontrol altına aldığı, kent içine yönelik hava ve karadan yoğun bombardıman yapıldığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), kent merkezinde çatışmaların sürdüğünü aktarıyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir ÖSO yetkilisi, YPG'nin güçlerini kentin bir bölümünden çektiğini, çatışmaların kentin kuzey, doğu ve batısında yoğunlaştığını belirtti.

ÖSO mensuplarından Afrin'den sosyal medya paylaşımları

ÖSO mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, ÖSO'nun kent içinde hareket ettiklerini ve bir heykeli yıkmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Suriyeli Kürtlere ait haber ajansı ANHA (Hawar Haber Ajansı), kente yönelik hava operasyonlarının yoğunlaştığını, özellikle Mahmudiye Mahallesi'nde YPG ile TSK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

Pazar gecesi Afrin'den BBC Türkçe'ye bilgi veren gazeteciler, Pazar gün boyunca kent merkezine hava ve karadan bombardıman yapıldığını, sokakların boş olduğunu söyledi.