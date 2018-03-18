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Afrin kent merkezinde yoğun bombardıman ve çatışmalar

18.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin'in merkezindeki bazı mahalleleri kontrol altına aldığı, kent içine yönelik hava ve karadan yoğun bombardıman yapıldığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılıyor. BBC Türkçe'ye bilgi veren yerel kaynaklar, sivillerin büyük bir bölümünün kent dışına çıkarıldığını bildiriyor.

Afrin kent merkezinde yoğun bombardıman ve çatışmalar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'in merkezindeki bazı mahalleleri kontrol altına aldığı, kent içine yönelik hava ve karadan yoğun bombardıman yapıldığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), kent merkezinde çatışmaların sürdüğünü aktarıyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir ÖSO yetkilisi, YPG'nin güçlerini kentin bir bölümünden çektiğini, çatışmaların kentin kuzey, doğu ve batısında yoğunlaştığını belirtti.

ÖSO mensuplarından Afrin'den sosyal medya paylaşımları

ÖSO mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, ÖSO'nun kent içinde hareket ettiklerini ve bir heykeli yıkmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Suriyeli Kürtlere ait haber ajansı ANHA (Hawar Haber Ajansı), kente yönelik hava operasyonlarının yoğunlaştığını, özellikle Mahmudiye Mahallesi'nde YPG ile TSK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

Pazar gecesi Afrin'den BBC Türkçe'ye bilgi veren gazeteciler, Pazar gün boyunca kent merkezine hava ve karadan bombardıman yapıldığını, sokakların boş olduğunu söyledi.

Afrin'den ayrılan siviller

'**Sivillerin büyük bölümü kentten ayrıldı**'

Muhabirler, Afrinli sivillerin büyük bölümünün kent dışına çıktığını, ancak şehir merkezinde hala belli sayıda sivil bulunduğunu aktardı.

Uluslararası haber ajansları da, son günlerde sivillerin yoğun bir şekilde güney bölümünden kentten ayrıldığını duyuruyordu.

Afrin'de internet ve telefon hatlarının kesik olması nedeniyle, merkezden bilgi almakta güçlük yaşanıyor.

SANA: Afrin'de ölü ve yaralı sivil sayısı 1100

Bu arada Suriye resmi haber ajansı SANA, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından bu yana, Afrin'de toplamda 1100 sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

SANA haberinde, Türk ordusu ve müttefik gruplarının Afrin'de sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü, operasyonlar kapsamında okullar, su tesisleri, elektrik tesisleri ve tarım alanlarının hedef alındığını, son olaraksa bir hastanenin vurulduğunu belirtti.

Türkiye, harekatın başından bu yana, farklı kurum ve ajanslardan gelen sivil ölümü açıklamalarının doğru olmadığını belirtiyor.

Harekattaki TSK birlikleri

Afrin'de 'hastane hedef alındı' iddiası

TSK, Afrin'de bir hastanenin vurulduğu yönündeki haberin de doğru olmadığını aktarıyor.

Cumartesi günü TSK, hastanenin vurulmadığını gösterdiğini belirttiği bir video yayımlamıştı.

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise görüntüde hastane olarak tanıtılan binanın hastane olmadığını öne sürmüştü.

Zeytin Dalı Harekâtı, 20 Ocak'ta başlamıştı.

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