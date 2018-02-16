Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir

Lübnanlı El Mayaadin televizyonunun Şam ile Kürt güçlerinin Suriye ordusunun Afrin'e girmesi konusunda anlaştığına ilişkin haberlerini yorumlayan Dolgov "Bu senaryoda Kürtlerin Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne bırakması ve bölgenin güvenliğinin sorumluluğunun Suriye ordusuna geçmesi söz konusu" dedi.

‘TÜRKİYE, KONTROLÜ ŞAM'A BIRAKABİLİR, ANCAK KOŞUL SUNAR'



Dolgov, Türkiye'nin Afrin'in kontrolünü Suriye ordusuna bırakmayı kabul edebileceğini, ancak ön koşullar sunabileceğini de belirtti.

Dolgov "Prensipte Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna bırakılması olasılığı var. Ancak Türkiye'nin eylemleri çok öngörülebilir değil. Zira Ankara bölgede olduğu iddia edilen Kürt terörist tehlikesini bastırma yönünde kararlı ifadeler kullanıyor. Suriye, Türkiye'nin Kürt gruplara karşı güvenlik taleplerini karşılarsa, Ankara'nın operasyonunu sürdürmek için hukuki bir imkanı kalmaz" ifadelerini kullandı.

Dolgov, bunun karmaşık bir konu olduğunu ancak bekleyip Türkiye'nin taleplerinin ne derece makul olacağını veya sunulup sunulmayacağının görülmesinin gerektiğini söyledi.