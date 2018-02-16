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Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Öğretim üyesi Boris Dolgov, Suriye ordusunun Afrin’e girmesi halinde Türkiye’nin bir koşul sunarak kontrolü onlara bırakabileceğini, iki ordu arasında silahlı bir çatışmanın gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir

Lübnanlı El Mayaadin televizyonunun Şam ile Kürt güçlerinin Suriye ordusunun Afrin'e girmesi konusunda anlaştığına ilişkin haberlerini yorumlayan Dolgov "Bu senaryoda Kürtlerin Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne bırakması ve bölgenin güvenliğinin sorumluluğunun Suriye ordusuna geçmesi söz konusu" dedi.

‘TÜRKİYE, KONTROLÜ ŞAM'A BIRAKABİLİR, ANCAK KOŞUL SUNAR'

Dolgov, Türkiye'nin Afrin'in kontrolünü Suriye ordusuna bırakmayı kabul edebileceğini, ancak ön koşullar sunabileceğini de belirtti.
Dolgov "Prensipte Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna bırakılması olasılığı var. Ancak Türkiye'nin eylemleri çok öngörülebilir değil. Zira Ankara bölgede olduğu iddia edilen Kürt terörist tehlikesini bastırma yönünde kararlı ifadeler kullanıyor. Suriye, Türkiye'nin Kürt gruplara karşı güvenlik taleplerini karşılarsa, Ankara'nın operasyonunu sürdürmek için hukuki bir imkanı kalmaz" ifadelerini kullandı.

Dolgov, bunun karmaşık bir konu olduğunu ancak bekleyip Türkiye'nin taleplerinin ne derece makul olacağını veya sunulup sunulmayacağının görülmesinin gerektiğini söyledi.

‘BİLGİNİN DOĞRULANMASI GEREK'

Dolgov "Türk ordusu ile çatışma olasılığı da olduğundan, farklı senaryolar da mümkün. Türkler kendi taleplerini iletebilir. Bu nedenle olumsuz bir çatışma senaryosu da mümkün, ancak bu düşük bir ihtimal. En önemli olansa olayların nasıl gelişeceği ve bu bilginin resmi olarak doğrulanması" dedi.

Kürt güçleri ve Şam'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için Afrin'e Suriye ordusu birliklerinin gönderilmesi yönünde anlaştığı iddia edildi.

Russia Today (RT) Arapça'ya konuşan bir kaynak da YPG'nin, Şam'ın sunduğu silah teslim etme koşulunu reddetmesi nedeniyle, görüşmelerin anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdiğini söyledi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. (Sputnik)

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Afrin Suriye Türkiye

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
söz konusu kürtler ise türkiye bütün düşmaları ile dost olur yeterki kürtler bir hak elde etmesinler diye
bu saatten sonra şu anlaşıldıki Türkiye ne isterse o olacak.Abd devre dışı kalmıştır ve hainliği yüzüne vurularak ispatlanmıştır.
ESAT AFRİNE GİRECEKTİDE ŞİDİYE KADAR NE TEZEK YEDİDE GİRMEDİ
En iyi karar olur... Ama Şehitlerimiz boşu boşuna şehit oldular...
Boşu boşuna diye bişey yok gereksiz. Bu kararlı operasyon olmasaydı şimdi bu düşüncelerle kim se gelmez bizde olup biteni uzaktan izlemekle yetinen figüran bir ülke olarak kalırdık. Hepsinin mekanı cennet olsun. Eyer olumlu bir takım adımlar atılacaksa bunun altında yanlızca şehitlerin imzası olacaktır.
kardeşim erdogan hergün esat terorist diyor niye ona bırakıyor onuda vursun
Esad ile işbirliği yapılması lazım incirlik kapatılmalı deyince AKŞENER e kuduz köpek gibi saldıran ABD uşağı PAPA çocukları nerede?
YA DAHA AFRİNI ALMADAN NASIL BIRAKILIYOR ANLAMADIM BURDA BIR İŞ VAR BENCE AFRINE GIREMEDIGIMIZ IÇIN ESADA DEVREDILICEK UYUMAYIN
Esad orayı koruyabilecekse zaten onun görevi bu
bence israile birakacak.
NE DEMİSTİM ORDA ÖLEN ASKERLER NİYAZİ DİYE İSTE BAKİN BOSU BOSUNA ÖLDÜLER.....
ŞEHİTLERİMİZİN GAZİLERİMİZİN MÜBAREK KANLARI CANLARI RUHLARI HALA AFRİN TOPRAKLARINDA EĞER ŞAYET BÖYLE BİR YANLIŞ YAPILIRSA SADECE ŞEHİTLERE GAZİELERE HESAP VERECEKLER DÜŞÜNSÜN SONRA TABİ MİZAN DA UKBADA AYRICA BİZ DE TEK HESAP SORUCU YÜCE YARATICIYA ŞİKAYETLERİMİZİ SUNACAĞIZ İNŞAALLAH
AFRİN.... BİR BAŞKA SINA KORİDOR OLMASINDA..
esat kendi bölgesinde barışı sağlayamıyoki afrinde sağlasın adam ülkesinin lideri değil belli bölgenn lideri
Suriyenin sahibi Suriyelilerdir. bu gerçeğe baştan saygı duyulsaydı ve buna göre hareket edilseydi; bu kadar ölüm de olmayacaktı.
basindan beri terorist esad diye soylediniz simdide bolgeyi esada vericrksiniz pek inandirici degil bu haber?
GURUP TOPLANTISINDA AKP BAŞARISI DİYE MEYDANLAR DA GÖRÜCEZ ABD YE DİZ COŞTURDK DİYE 32 ŞEHİT KİMİN SİLAHIYLA YUREGIMIZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ GÖRSÜN HERKES OYLAR PAKETTE
Afrin hangi ülkenin sınırları içerisinde??? Suriye’ye bırakmayacak ta kime bırakacak??? Kendi sınırlarına dagil etme olasılığı ne kadar???
GURUP TOPLANTISINDA AKP BAŞARISI DİYE MEYDANLAR DA GÖRÜCEZ ABD YE DİZ COŞTURDK DİYE 32 ŞEHİT KİMİN SİLAHIYLA YUREGIMIZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ GÖRSÜN HERKES OYLAR PAKETTE
neye yarıycak esada bırakıcaksak neden bu kadar şehit verdik
ESED KÖPEĞİ ANCAK ÜÇÜN BİRİNİ ALIR BU SAATTEN SONRA
bırakılabilir ama bizim orda askerimiz kalıcaktır şehit verdik ve bıraksakta dahi tehlike her zaman vardır.abd ve pyd ye karşı esad a destek vermemiz gerek.abd ve israil pyd yi kullanıp israil e yol açmak istiyorlar o taraftan israil giricek bu tarafta pyd var nasıl olsa sonrada bizim ülkemize gelmeyi planlıyorlar.o yüzden düşmanımın düşmanı benim dostumdur demek daha doğru olur.
Olur Şakirağa bi teröristten kurtar diğer teröriste teslim et, Suriyede ordumu kaldıkide Suriye ordusuna teslim edelim, hem Suriye ordusunun hakim olduğu yerlere bi bakın hergün halkın tepesine varil bombaları, kimyasal bombalar yağıp duruyor öğle bi orduya halkmı teslim edilir
Eğer böyle bir durum olursa çok yanlış olur.Esed de Rusya ya bırakır,Rusya hiç zorlanmadan oralara hakimiyetini kurar,fırat tan ötesi abd pkk nın,Türkiye bunca operasyona bunca zorluğa bunca cana karşılık teröristten temizlediği yerleri bırakırsa çok yazık olur.Türkiye bir karış yeri bile bırakmamalı,hele hele Rusya abd vs.diğerleri orada bulunduğu müddetçe oraları terk etmediği sürece,Türkiye hiç çıkmamalı Suriye den ve hakimiyetini kurmalı Suriye liler yerleşsin yerlerine düzen sağlansın Askerimiz oralarda üs kursun.Öyle yama yok,terörist sevicilerin oralarda ne hakkı var,ne hakkı olabilir
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