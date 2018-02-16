Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir

Lübnanlı El Mayaadin televizyonunun Şam ile Kürt güçlerinin Suriye ordusunun Afrin'e girmesi konusunda anlaştığına ilişkin haberlerini yorumlayan Dolgov "Bu senaryoda Kürtlerin Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne bırakması ve bölgenin güvenliğinin sorumluluğunun Suriye ordusuna geçmesi söz konusu" dedi.
‘TÜRKİYE, KONTROLÜ ŞAM'A BIRAKABİLİR, ANCAK KOŞUL SUNAR'
Dolgov, Türkiye'nin Afrin'in kontrolünü Suriye ordusuna bırakmayı kabul edebileceğini, ancak ön koşullar sunabileceğini de belirtti.
Dolgov "Prensipte Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna bırakılması olasılığı var. Ancak Türkiye'nin eylemleri çok öngörülebilir değil. Zira Ankara bölgede olduğu iddia edilen Kürt terörist tehlikesini bastırma yönünde kararlı ifadeler kullanıyor. Suriye, Türkiye'nin Kürt gruplara karşı güvenlik taleplerini karşılarsa, Ankara'nın operasyonunu sürdürmek için hukuki bir imkanı kalmaz" ifadelerini kullandı.
Dolgov, bunun karmaşık bir konu olduğunu ancak bekleyip Türkiye'nin taleplerinin ne derece makul olacağını veya sunulup sunulmayacağının görülmesinin gerektiğini söyledi.
‘BİLGİNİN DOĞRULANMASI GEREK'
Dolgov "Türk ordusu ile çatışma olasılığı da olduğundan, farklı senaryolar da mümkün. Türkler kendi taleplerini iletebilir. Bu nedenle olumsuz bir çatışma senaryosu da mümkün, ancak bu düşük bir ihtimal. En önemli olansa olayların nasıl gelişeceği ve bu bilginin resmi olarak doğrulanması" dedi.
Kürt güçleri ve Şam'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için Afrin'e Suriye ordusu birliklerinin gönderilmesi yönünde anlaştığı iddia edildi.
Russia Today (RT) Arapça'ya konuşan bir kaynak da YPG'nin, Şam'ın sunduğu silah teslim etme koşulunu reddetmesi nedeniyle, görüşmelerin anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdiğini söyledi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. (Sputnik)
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