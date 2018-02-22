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Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Afrin'le ilgili son dakika gelişmesi... The Jerusalem Post'un İngiltere merkezli bir haber ajansının bölgeyi izleyen bir görevlisine dayandırdığı haberine göre, Esad rejimi güçleri bugün Afrin'e girdiği ileri sürüldü. Esad milislerinin, YPG'li teröristlerin elindeki el-Halak, Bani Zaid ve Bustan el-Basha mahallelerine girdiği iddia edildi. Öte yandan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününde, üç köy daha terörden temizlendi.

Haberde yer alan diğer detaylara göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimi güçlerinin, Halep'in kuzeyindeki bölgelere girmeye başladığını duyurduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemi sarsan 'Beşar Esad'ın Afrin'de bulunan YPG ile anlaştığı' iddiasını "Propaganda ama gizli pazarlık olmadığı anlamına gelmez" ifadesiyle değerlendirmişti.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:

"Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak."

Afrin'de üç köy daha terörden temizlendi

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 34. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Sabah saatlerinde de Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyünün kurtarıldığı duyurulmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Afrin'le ilgili önemli istihbarat

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin için rejim ile terör örgütü YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı" duyumunu paylaştı. Bozdağ, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur" diye konuştu. Öte yandan Bozdağ, "Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır" dedi.

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Esad rejimi Afrin YPG Halep Suriye

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK YANLIŞ TUZAĞA DÜŞÜRÜLMESİ BU İKTİDAR TRAFİNDAN SEÇİM OY GÖVDE GÖSTERİSİ
ESADLA GÖRÜŞECEKTİK,BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRECEKTİK,ŞİMDİ ÇÖZ ÇÖZEBİLİRSEN.ESAD GÖRÜŞMESİNEDE ALDATILDIM KANDIRILDIM DEYİP GEÇERDİN.ZATEN ALIŞTIK
ESAD ORDA HER TÜRLÜ GÜCÜ SAHIP
Gelin bekliyoruz...
BİR BAŞKASI SENİN ÜLKEYE GİRERSE EN BÜYÜK PKK YANDAKCISIDIR
Bizimkinin işkembeden salladığını bir kez daha gördük.
E ne bekliyordunuz? Reis 6 gün önce büyük bir zafer kazandık demedi mi? Bu işin bittiğinin ifadesi idi.... bize bu kadar müsaade ettiler...
yorumlara bakıyorumda belki maaşını yönetemiyen evini rahat geçindiremiyen adamlar ülke yönetimi için fikir veriyor çok komik ;)
girdiyse ne mutlu katil esedin askerlerinide temizleriz ypg pkk pyd ile olan tüm ülkelerin askerleri gebertilir terörisatle işbirliği olan başta abd ve nato ülkelerinin dikkatine gebertileceksiniz asla acımak yok
yazık ordaki askerletimize hanı şeçimleri kazandıgınızda reror bitecekti bizim orda ne işimiz var neyin hesabı yapılıyo sadece seçim yatırımı kendilerinden baslasını düşünmez bu ak parti analar aglamış pıyasalar alt ust olmuş kimin ugrunda bugun tresaştan ögrendin 2018 elektrik zammı yuzde 28 gençler çocuklar bitmiş işsizlık o derece herdun tecavuz hırsızlık gasp ne hale getirdiniz bu ulkeyi defolun gidin utanmazlar artık
Baştan beri söylüyoruz.. Esat ülkesinde özerklik isteyen ypg ye karşı duruyor ancak ışidin bir kolu olan öso teröristlerini ypg den daha büyük düşman görüyor.. Ve türkiye 65 ülkeden toplanmış mezhep katliamcı öso teröristlerine destek verdikçe kaybedecektir
esad afrine gremez milis gönderiyor türkiye bombaladıgı zaman ölenlerin esadın ordusuna mensup olmadıklarını çok yakında okuyacagız aynen böyle kıvıracaklar aynısını geçen hafta gördük türkiye afrine girince iranlı şiler fıratın dogusundaki pyd ye saldırdı amerika nın afrinde oldugu gibi pyd ye sahip çıkmayacagını öngördüler abd atışların yapıldıgı yeri bombaladı rus topçu bataryalarıyla bir rus tankını vurdugu görüntüleri yayınladı 200 tane rus milis öldü rusya ölenlerin rus ordusuna mensup olmadıgını paralı milis oldugunu dolayısıyla büyütecek bişey olmadıgını açıkladı esadda böyle kıvıracak
Bunda şaşıracak ne var ki. Adam Ülkesinin bir yerine gidemeyecek mi...
bizden günah gitti sonra benim askerlerimi öldürüyorlar diye sahibi rusyaya ağlamasın esad
TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur" açıklamaya bak uygulamaya bak bizim en büyük hedefimiz abd önce baş hedefi halledeceksin.
o mahalleler halep merkez afrin değil.birinizde bilinçli haber yapın.her yer aptal dolu bu ülkede.
Esad afrine neden girmiyor ki..girsin türkiye suriyeye esad a savaş mı açacak..o zman abd ile oturmadik masaya..silah yardımı yapıp pyd ye terör örgütü demeyen abd ye sessiz kalıp..esad afrine girince mi savaşacağız..hiç birşey yapamayız..direk işgalci durumuna düşeriz o zman..pyd ise bahanemiz ilk önce amerikayi vurmamiz lazımdı..esad mi silahlandirilmis pyd yi abd silahlandirdi..amaç esad ı düşürmek..
adam kendi ülkesinde, kendi topraklarında bir yerden bir yere giderken müsaade mi isteyecekti? Sanırsın adam ordusuyla Bayburt'a girmiş..
Afrin sureyenin değilmi girmesi normal, anormal olan bunca zaman ne bekledin ? ülkesinin içinde her milletten asker konuşlanmış birbirini vuruyor adamın yeni mi aklı başına gelmiş ? bizdeki Suriyelileri de al ver ellerine silahı gitsin vatanını savunsunlar, bizim ordumuz denetmenlik yapsın sadece ölecekse Suriyeliler kendi toprakları için ölsün
afrin suriye devletinin bir şehridir.. suriye parçalanmasın diyorsak esad ile anlaşmak gerekir!! esad ın afrine girmesi bizim ulusal çıkarlarımıza ters düşmez, sadece reyizin çıkarların ters düşer.. çünkü o kendini halen dünya lideri falan zannediyor :)))
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