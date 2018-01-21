Afrin Operasyonu İngiltere basınında

Gonca Yağcı, Londra, 21 Ocak (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Afrin harekatının fiilen başladığını açıklamasının ardından, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı başlatılan ‘Zeytin dalı Operasyonu' İngiliz basınında geniş yer buldu.

Financial Times: Türkiye ABD'ye meydan okudu ve Suriye'ye operasyon başlattı

İngiltere'nin en saygın gazetelerinden Financial Times ‘Türkiye ABD'ye meydan okudu ve operasyon başlattı' başlıklı yazısında, Türk savaş jetlerinin Suriye'nin kuzey doğusunu dün akşamdan itibaren bombalamaya başladığını yazdı.

Gazete ayrıca, Suriye hükümetinin saldırıyı kınadığını açıkladığını ve Türk makamlarından operasyon öncesi uyarı aldıklarını yalanladıklarını yazdı.

Financial Times, Suriye'deki savaşta yeni cephelerin açılmasının Türkiye'nin Suriye'dekileri destekleyen ABD ile ilişkilerini gerginleştireceği yorumunu yaptı.

BBC: Türk savaş uçakları Afrin'e operasyon başlattı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarında bulunduğunu ve bu hareketin Türkiye ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltebileceğini yazdı.