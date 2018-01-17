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Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 09:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin üç yönetim bölgesinden biri olan en batıdaki Afrin’e yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyon ihtimali artarken bu bölge, konumu ve sosyolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Afrin, PKK’nın da Suriye’de en etkili örgütlendiği bölgelerden biri. Bölgede en az 8 bin silahlı unsur olduğu tahmin ediliyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, operasyonun 6-7 gün süreceğini ileri sürdü.

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 km2’lik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, 2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı.

YÜZDE 60’I ARAP

Halihazırda Afrin’in yüzde 60’ı Arap nüfustan oluşuyor. Bunun haricinde PYD, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi denetimi altına almış durumda. Afrin’in doğusunda muhaliflerin elindeki Azez kenti yer alıyor. PYD, bölgede Afrin dışında Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib vilayeti bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esad rejim güçlerine bitişik durumda. AA’ya göre Suriye’de Hafız Esad iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, Abdullah Öcalan Afrin’i hedef seçmişti.

"ERDOĞAN AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor.

YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti.

Türkiye Afrin operasyonu öncesi YPG'ye ait 149 hedefi vuracak

Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti.

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

"YPG MEVZİLERİ VE KONTROL NOKTALARI TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA"

Selvi'nin "Afrin’e mi yoksa savaşı mı giriyoruz" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısından öne çıkan satırlar ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak tarihinde Elazığ’da, Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te verdi. “Putin ile iki-üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor”dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor. Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor." (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, TSK, Afrin operasyonu öncesi bölgedeki hedeflere ‘tepki ölçme atışları’ yaptı. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Fırtına obüslerinin yoğun ateşi altında kalan teröristlerin nasıl bozguna uğratıldığı telsiz konuşmalarına yansıdı.

Afrin operasyonun kara gücünü oluşturacak Özgür Suriye Ordusu'nda ise hazırlıklar tamamlandı. 20 binin üzerinde savaşçı Afrin'e girmek için emir bekliyor.

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

SIĞINAK VE İKMAL DEPOLARI HEDEFTE

Öte yandan PYD/YPG önceki gece geç saatlerde, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez ilçesine havan topuyla saldırdı. Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD ASKERİ BULUNMUYOR

AA’ya göre, Afrin’de vadide bulunan meyve bahçeleri, üzüm bağları ve zeytinlikler ile kısmen tarım arazileri ve 1980-90’lardan kurulan sanayi altyapısı da örgütün kendi kendine yetebilmesini sağlıyor. Afrin’deki sanayi ve ticaret altyapısı, PYD’nin ilçede tutunabilmesinin önemli sebebi. İlçede ABD askeri bulunmazken, 100 civarında Rus askeri polisi Afrin’in batı kesimindeki Tel Rıfat, Tel Acar, Kefer Cenne ve Minniğ havaalanı bölgelerinde konuşlu durumda.

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Afrin, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda bulunan Kobani (Aynularab) ve Cezire ile birlikte PYD’nin elindeki üç bölgeden biri. PYD bu üç bölgeye 17 Mart 2016’da “Rojava Demokratik Federasyonu – Kuzey Suriye” adını verdi. Aralık 2016’da ise bu ismi “Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu” olarak
değiştirdi.

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!
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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye PYD YPG Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
bir işi yapacaksan bağıra bağıra yapmayacaksın.askere emir verirsin..gerekli yerlerle konuşursun.sonra kimse duymadan şerefsizlerin tepesine binersin.öyle bir gece,şu gece tepelerine bineriz demekle olmuyor.
@sedatumut bir de kılıcdarın ve chp nin suriye politikasını dinleyebileydik keşke, varmı ki öyle bir şey?
@sedatumut doğru söylüyosun sonuçta sınır dışı operasyonu oraya çıkıp laf atmakla olmuyo bu işle :D:D:D
Cenabı Allahım Türk osdusunun yar ve yardımcısı olsun taş üstünde taş bırakmayın inşallah.
Ya ALLAH ,BİSMİLLAH,,ALLAH YAR ve YARDIMCIMIZ OLSUN,,,
Kanal İstanbul gibi abuk subuk projeye 65 milyar dolar harcayacağınıza ki bu tutar yap işlet devret ile yüz milyarlarca dolara ulaşabilir, günde kaç geminin geçeceği belli değil,üstelik uluslararası anlaşmalarla istanbul boğazından bedava geçme hakkı olanı nasıl oraya zorlayacaklar oda soru,bu tutarı fırat dicle suyunun dizginlenerek güneydoğu ve akdeniz havzalarına yönlendirilmesi tarımda asırlık DALYA demek olur,ülke kurtulur.tabiki yapmazlar orada arsa rantçılığı istanbul kadar olmayabilir.
Bence ülkemin menfaatleri değil kahramanlık gömleği biçilip giymek ön planda, yoksa PYD 1 senede gelmedi oralara. 15 yıldır örgütleniyor ABD tırları binlerce adet ağır silah getrirdi son 3 yıldır,şimdi nara atmanın anlamı ne: 2019 seçimleri derdiniz...Gerisi hikaye, PYD lideriMüslümü yurt içinde tedavi ettiren kim? İyi bilirsiniz.
LİDER DEDİĞİN BİRŞEYLERİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLMELİ.ESAD ALEVİ DİYE GÖNDERMEK İSTEDİN AZ DAHA SEN GİDECEKTİN..ÖNÜNE GELEN KANDIRMIŞ,ALLAH AFFETSİN HİKAYESİ.EL BAB 45 KM UZAKLIKTA 70 ŞEHİT.YANİ HER 1 KM DE 1 DEN FAZLA ŞEHİT.ŞİMDİ BİR BATAKLIK DAHA.
ERDOĞAN PYD Yİ İSTEMİYOR AMA ÖSO İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR.HANİ SURİYENİN BÜTÜNLÜĞÜ?
Orasını terör yuvası haline getiren dünya alem biliyorki sensin...Dünyada ne kadar terörist varsa hepisi hiç engelle karşılaşmadan kilis üzerinden suriyeye geçti masum insanları kestiler...Kürt teröristleride sen geçirdin..Sosyal dayanışma fonları yedirdi içirdi...dinlenip AFRİNE GEÇTİLER...BİZİM SİYASET TAM ZÜBÜKLEŞTİ HİÇ SORMAN
erdoğan sadece yaygara yapıyor erdoğan türk değilki bir türkün yüreği olsun
Sahada olmayanın masada yeri YOK Reisin arkasındayız...
türk milletine düşman olunca her fırsatta türkleri eksiltme yoluna gidenler Allah yakın zamanda belanızı versin
Ulan kimsede çıkıp bu savaş niye demiyor ne kadar meraklısınız savaşlara kimsede çıkıp b7lar seçim yatırımlarını demiyor neden bu kadar cahilsiniz anlamiyorum
Bu konuda yazacaklarim bitmedi.., mesela bu milleti kendi icinde bolebilmek icin her yolu deniyorlar.PKK yi denediler.Alevileri denediler.En son Anayasa oylamasinda son darbeyi vurdular hayir diyenler HAINDIR dediler ve bunu devletin en yuksek yerlerinden dillendirdiler.Demek istedigim bati nasil bir plan yapmissa o plan belki zaman aliyor ama ADIM ADIM uyguluyor.Turkiyenin Afrine girmesi belkide sonun baslangicidir...kim bilir.Ama gercek su ki artik bolunmeye gidiyoruz.Ister bolunmeyi kabul edelim ister etmiyelim bu isin sonunda kan var...
Bir takim varyasyonlar Turkiyenin suriyeye girmesi.., esasinda olmasi gerekeni milletin gozunden kacirmak icin yapilmaktadir.Nihai hedef bati mantigindaki amac BOP projesi kapsaminda Turkiyeyi parcalamaktir.Bunun icin olmasi gereken Turkiyenin siyasi askeri ve ekonomik zayiflatilmasi gerekmektedir.,bati bu konuda Turk dunyasindaki olasi gelismeleri kontrol altinda tutabilmek icin sinsi bir plan uygulamakta Turkun gucunu son birkac yildir gereksiz yere harcatmaktadir..Korkarim ki Turk u kendi silahi ile vuracaklar,en acisi bu...
toplasan suriyede pkk nın savaşmayı bilen 1000-2000 adamı var. bunlarında 300-400 tanesi bile o bölgede değildir.
Ayşeyi tatile mi çıkardı :))
iyi bupyd yi oradan atıcaz halkı korucaz da orada kimler var öso dedikleri bizim ülkedeki 3.5 milyon suriyeli değilmi ayrıca tahrirmi ne dedikleri şeriatçı gruplar el nusra el kaide hepsini niye kovmuyoz anlayamadım dünyada terör örgütü sayılan müslüman kardeşler niye bizim ülkemizde anlayan anlamayana anlatsın
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