Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Son Güncelleme 4 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 09:18 |4 saat önce

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin üç yönetim bölgesinden biri olan en batıdaki Afrin’e yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyon ihtimali artarken bu bölge, konumu ve sosyolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Afrin, PKK’nın da Suriye’de en etkili örgütlendiği bölgelerden biri. Bölgede en az 8 bin silahlı unsur olduğu tahmin ediliyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, operasyonun 6-7 gün süreceğini ileri sürdü.

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 km2’lik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, 2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı. YÜZDE 60’I ARAP Halihazırda Afrin’in yüzde 60’ı Arap nüfustan oluşuyor. Bunun haricinde PYD, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi denetimi altına almış durumda. Afrin’in doğusunda muhaliflerin elindeki Azez kenti yer alıyor. PYD, bölgede Afrin dışında Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib vilayeti bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esad rejim güçlerine bitişik durumda. AA’ya göre Suriye’de Hafız Esad iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, Abdullah Öcalan Afrin’i hedef seçmişti.

"ERDOĞAN AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR" Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti. Türkiye Afrin operasyonu öncesi YPG'ye ait 149 hedefi vuracak Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti.

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar "YPG MEVZİLERİ VE KONTROL NOKTALARI TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA" Selvi'nin "Afrin’e mi yoksa savaşı mı giriyoruz" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısından öne çıkan satırlar ise şöyle: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak tarihinde Elazığ’da, Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te verdi. “Putin ile iki-üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor”dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor. Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor." (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)