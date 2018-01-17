Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 km2’lik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, 2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı.
YÜZDE 60’I ARAP
Halihazırda Afrin’in yüzde 60’ı Arap nüfustan oluşuyor. Bunun haricinde PYD, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi denetimi altına almış durumda. Afrin’in doğusunda muhaliflerin elindeki Azez kenti yer alıyor. PYD, bölgede Afrin dışında Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib vilayeti bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esad rejim güçlerine bitişik durumda. AA’ya göre Suriye’de Hafız Esad iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, Abdullah Öcalan Afrin’i hedef seçmişti.
"ERDOĞAN AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor.
YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti.
Erdoğan'ın "Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz" dedi. Selvi, sözlerine "Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor" diye devam etti.
"YPG MEVZİLERİ VE KONTROL NOKTALARI TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA"
Selvi'nin "Afrin’e mi yoksa savaşı mı giriyoruz" başlığıyla (17 Ocak 2018) yayımlanan yazısından öne çıkan satırlar ise şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak tarihinde Elazığ’da, Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te verdi. “Putin ile iki-üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor”dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor. Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor." (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)
30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan, TSK, Afrin operasyonu öncesi bölgedeki hedeflere ‘tepki ölçme atışları’ yaptı. 30 terörist etkisiz hale getirildi. Fırtına obüslerinin yoğun ateşi altında kalan teröristlerin nasıl bozguna uğratıldığı telsiz konuşmalarına yansıdı.
Afrin operasyonun kara gücünü oluşturacak Özgür Suriye Ordusu'nda ise hazırlıklar tamamlandı. 20 binin üzerinde savaşçı Afrin'e girmek için emir bekliyor.
SIĞINAK VE İKMAL DEPOLARI HEDEFTE
Öte yandan PYD/YPG önceki gece geç saatlerde, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez ilçesine havan topuyla saldırdı. Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD ASKERİ BULUNMUYOR
AA’ya göre, Afrin’de vadide bulunan meyve bahçeleri, üzüm bağları ve zeytinlikler ile kısmen tarım arazileri ve 1980-90’lardan kurulan sanayi altyapısı da örgütün kendi kendine yetebilmesini sağlıyor. Afrin’deki sanayi ve ticaret altyapısı, PYD’nin ilçede tutunabilmesinin önemli sebebi. İlçede ABD askeri bulunmazken, 100 civarında Rus askeri polisi Afrin’in batı kesimindeki Tel Rıfat, Tel Acar, Kefer Cenne ve Minniğ havaalanı bölgelerinde konuşlu durumda.
Afrin, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda bulunan Kobani (Aynularab) ve Cezire ile birlikte PYD’nin elindeki üç bölgeden biri. PYD bu üç bölgeye 17 Mart 2016’da “Rojava Demokratik Federasyonu – Kuzey Suriye” adını verdi. Aralık 2016’da ise bu ismi “Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu” olarak
değiştirdi.
Bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklama! Binlerce dilekçe geldi!
'Ebru Şallı ile adı anılan işadamı, Erdoğan ile fotoğrafını gösterip iş yapmaya çalıştı'
İstanbul'da güpegündüz kız kaçırdılar!
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
PKK sempatizanı katibi bilgisayarından çıkanlar ele verdi!
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Okuyucu Yorumları 19 yorum