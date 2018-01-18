Afrin operasyonu öncesi YPG harekete geçti! İşte terör konvoyu

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.
Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Afrin merkezinde ise bugün teröristlerin gösterisi var. Silah zoruyla kent sakinlerini de gösteriye katılmaya zorlayan YPG'liler, sosyal medyada yalan kampanyasını sürdürüyor. Tel Abyad ve diğer bazı noktalarda da yine YPG'liler sokakta.
Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör mevzilerini Afrin, Menbiç ve Cerablus çevresinde top atışlarıyla dövüyor.
Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası.
Cerablus'un hemen doğusundan geçen Fırat Nehri'nin kıyısındaki köyler de hedefler arasında.
Anadolu Ajansı, sabah saatlerinde geçtiği haberde Türk ordusunun top atışları yaptığını doğrulamıştı. Ajans, ayrıca Azez'e teröristler tarafından atılan havanın üç sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.
AFRİN'İN ETRAFI SARILDI
Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet koptu. Washignton'dan son yapılan açıklamalar aksi yönde olsa da Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birçok kez açıkladı.
Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.
Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.
Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.
ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.
Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.
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