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Afrin operasyonu öncesi YPG harekete geçti! İşte terör konvoyu

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 20:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye'nin gündemindeki Afrin operasyonu öncesi YPG'li teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan Menbic'e konvoylarla geldi. Eli silahlı teröristlerin hedefi, muhtemel bir harekatta Afrin'e yardıma gitmek ancak arada Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi var.

Afrin operasyonu öncesi YPG harekete geçti! İşte terör konvoyu

ABD'nin verdiği izinle Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'e yerleşen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Afrin'e operasyon korkusundan ilçeye yığınak yapıyor.

Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği harekat için geri sayım sürerken, Menbic'ten yeni fotoğraflar geldi. Pikaplarla ilçeye gelen eli silahlı teröristlerin görüntüleri, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Afrin merkezinde ise bugün teröristlerin gösterisi var. Silah zoruyla kent sakinlerini de gösteriye katılmaya zorlayan YPG'liler, sosyal medyada yalan kampanyasını sürdürüyor. Tel Abyad ve diğer bazı noktalarda da yine YPG'liler sokakta.

Sınırdaki birliklerin emir beklediği operasyon öncesinde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör mevzilerini Afrin, Menbiç ve Cerablus çevresinde top atışlarıyla dövüyor.

Aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına yakın Karababa köyüne tank atışı yapıldı. Afrin'in güneydoğusundaki Kefr Nasih köyü, top atışı yapılan yerlerden bir başkası.

Cerablus'un hemen doğusundan geçen Fırat Nehri'nin kıyısındaki köyler de hedefler arasında.

Anadolu Ajansı, sabah saatlerinde geçtiği haberde Türk ordusunun top atışları yaptığını doğrulamıştı. Ajans, ayrıca Azez'e teröristler tarafından atılan havanın üç sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.

AFRİN'İN ETRAFI SARILDI

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet koptu. Washignton'dan son yapılan açıklamalar aksi yönde olsa da Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birçok kez açıkladı.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye terör operasyon YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
recep sadece konuşuyor..hani 1 hafta geçti neden afrin yerle bir edilmedi yoksa rusya izin vermedi mi dünya lideri reçepe....
merak etme ilk önce saba gireceğiz .sonra da afrine
Anlaşılan sende Kılıçdaroğlu'nun sahte Atatürk çünkü PKK yandaşı sın
@erolguler71 ---- Yazmayacaktım ama, ne kadar cahil olduğunu sana hatırlatayım diye yazıyırum. cümle kurmayı bile beceremiyorsun.
recep niye girmiyorsun efrine ne oldu izin çıkmadı mı....
@rehber1953 Tam bir vatan haini ağzı.
Gelsinler gelsinler gömecek yer çok
Etrafları dört bir yandan sarıldı,Rusya ve iranla görüşüldü çok az kaldı hepsi kaçacak delik arayacaklar.
gerçekten türkiyenin ve türk milletinin sabrını sınıyorlar..çok ağır bir geridönüş olacak..
Ülkemin gencecik canları birilerinin ihtirasları uğruna göz göre göre ateşe atılıyor. Balık hafızalı yurdum insanı; Bir türlü olaylar nereden buralara geldi, burdan nereye gidiyor demeyi beceremiyor.
@garip_turk Senin dünyadan haberin yok bence,sen küçük dünyanda yaşamaya devam et senin hafsalan almaz bu işlerin buraya nasıl geldiğini anlamaya.Adamlar çıkmış(Amerika başkanı)Filistin 2000 yıl önce yahudilerindi yeniden onların olmalı diyo peki bunu senin kafan alıyomu.Buna bi cevap bilabilirsen bizim neyi engellemeye çalıştığımızıda anlarsın zır cahil biraz tarih oku survivor izliyeceğine.
yüksek hassasiyet isteyen bir iş Türkiye içinde 20milyon kürt var ve hepsine bunun terörist olduğunu anlatamayız bi iç karışıklık çıkabilir abd nin herzaman aşiretler üzerinde etkili ajanları vardır ve bunları mutlaka harakete geçireceklerdir özellikle istihbarat çok uyanık olmalı alınması gereken kelleler acil olarak alınmalı
@haci_1982_aetai Bunu denediler olmadı arkadaşım ondan sonra darbe yapmaya kalktılar o son hamleydi.Sen sıkıntı yapma içerisi kontrol altında.
komşu devletler anlaşıp bu abd ve israil uşaklarını Ortadoğudan temizlemeli hemde en kısa zamanda abd ye bak hele başka bir kıt'adan gelip burada sınır çizmeye ve güvenlik sağlamaya çalışıyor.
bu haberler komedi ya hakketten türkiyenin afrine gireceğine inananlar var sadece milletin gazını alıyorlar hava operasyonu zaten rusya izin vermez en fazla obüslerle ateş edilir onlarda bir mesafaden sonra boş zaten çok çok yapsalar öso denilen malları öne sürerler onlarda girer girmez keskin nişancılar tarafından telef olur böylece bu olay kapanmış olur man adası ve rezza zarrapta unutulmuş olur.
@kahin0808 Operasyondan sonra görüşelim ''kahin''misin değilmisin ortaya çıkacak.
@kahin0808 Gerçekten, gündemi takip etmekten, Zerrap ve Man adası davaları ne oldu,
Biz daha neyi bekliyoruz anlamıyorum ki! Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarım. Biz bi girelim de bakalım hangi devletin tıpası ..!
Bunlar son gülüşmeleriniz pis ermeniler.Vatansever ermeni kardeşlerimi tenzih ederim.
Allah millezimi Dininden ayirmasin, ölümse ölüm Allah var gam yok!
habercilik anlayışına bak yaaa silah zoruyla halkı sokaklara döküldü diyorlarda görüntülere baktimda hiçte o havayla dışarı çıkmamış lar çocuk yaşlı kadın erkek binlerce kişi elinde pankartlar türkiyeye tepki için yürüyorlar ilgimi çeken en güzel pankart ise üç dilde yazilan bizi rahat bırakın yazısıydı
bu domuz sürüsü tayipin emri ile türkiyeden geçirilip yine tayipin emri ile türk askerlerince egitilen ve yine türkiyeden geçerken devlet sırtından yine tayipin emri ile . milyonlarca liralık kebablar köfteler yediliren kobani li pyd li ve ypg li domuz sürüsü enteresan olan ise bu domuz sürüsü Türkiye ile savaşa hazır. yani bop için her şey .gürcü yahudisi Lili hanımın torunu görevini başarı ile yürütüyor
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