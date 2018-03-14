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Afrin Operasyonunda Sona mı Yaklaşıldı?

14.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “temenni ederimki Afrin akşama kadar düşmüş olur” sözleriyle ilgili olarak kaynaklar, Erdoğan’ın bu sözlerle Afrin’in tamamen kuşatılmasını kastettiğini belirtti

Afrin Operasyonunda Sona mı Yaklaşıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “temenni ederimki Afrin akşama kadar düşmüş olur” sözleriyle ilgili olarak kaynaklar, Erdoğan’ın bu sözlerle Afrin’in tamamen kuşatılmasını kastettiğini belirtti

Erdoğan, Ankara’daki bir konuşmasında “Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur” dedi. Erdoğan’ın sözlerine cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Bir kaynak, Erdoğan’ın bu sözleriyle Afrin’in tamamen kuşatılmasını kastettiğini belirtti.

Konuyla ilgili YPG’den de bir açıklama geldi. YPG, Afrin’in bu gece düşeceği yönündeki sözlerin gerçekçi olmadığını belirtti.

Bu arada Birleşmiş Milletler Afrin’de bir haftadır su olmadığını ve çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin rejim kontrolündeki bölgeye doğru gitmekte olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklama Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi’nden geldi.

BM ofisinden yapılan açıklamada, bölgedeki barajın el değiştirmesiyle birlikte yerel çalışanların baraja giremedikleri kaydedildi.

Maydanki gölündeki barajı geçen hafta Türk ordusu ele geçirmişti.

Şii milisler Türk askerlerine saldırdı iddiası

Bu arada Suriye’de rejim yanlısı Şii milislerin ülkenin kuzeyinde Türk askeri mevzilerine topçu ateşi düzenlediği iddia edildi. Açıklamayı rejim yanlısı bir komutan yaptı. Reuters haber ajansının haberine göre, söz konusu komutan, topçu ateşini, Türkiye’nin düzenlediğini belirttiği ve 5 üyelerinin ölümüne neden olan hava saldırısına karşılık olarak açtıklarını da kaydetti.

Türk askerlerinin Halep’in kuzeyinde Marea kasabasında da hedef alındığı öne sürüldü.

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