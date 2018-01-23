Afrin Paylaşımları Yapan 4 Gazeteci Gözaltına Alınırken 1 Gazeteci Tutuklandı

TGS'den yapılan açıklamada, "Unutulmamalıdır ki basın yönetenlere değil, yönetilenlere hizmet etmek için vardır. Medyanın görevi hükümet politikalarının halkın çıkarına olup-olmadığını denetlemektir. 'Millî mutabakat' cenderesiyle farklı görüşleri susturmaya çalışmak totaliter yönetimlerin taktiğidir” denildi.

T24 internet sitesi yazarı Nurcan Baysal, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş, Halkın Nabzı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş, Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Hayri Demir ve Seda Taşkın İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da gözaltına alınarak il emniyet müdürlüklerine götürüldüler.

Gözaltına alınan isimler arasında beş gazeteci de bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, "Bir siyasi kliğin çıkarının tüm ülkenin çıkarı gibi yansıtıldığı zamanlarda güç odağından âzâde, etik gazetecilik yapmak zordur, tehlikelidir ama elzemdir, hayatîdir. Böyle bir gazetecilik ülkeleri, toplumları korur, geliştirir, bazen uçurumun kenarından döndürür” diyerek gazetecilerin serbest bırakılmalarını istedi.

RSF: "Hükümetin 15 maddelik listesi medyada sansürü büyüttü”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de "Türk hükümeti gazetecilere ‘vatanseverlik dersi' veriyor” başlıklı açıklamasında "Türkiye'de sansürü büyüttü” görüşünü savundu.

Açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Pazar günü İstanbul'da gazete ve televizyonların patron ve üst düzey yöneticileriyle yaptıkları toplantıda 15 maddelik liste vermiş olmalarını da eleştiriyor.

Amerika'nın Sesi'ne değerlendirmelerde bulunan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazetecilik alanı demokratikleştirilmediği sürece bu tür müdahalelerin son bulmayacağı kanısında.