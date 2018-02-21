Afrin Paylaşımlarına İlk Dava

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin paylaşımları nedeniyle 22 Ocak günü evinin önünde gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 31 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 107 sayfalık iddianamede Güven “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "terör örgütü propagandası yapma" ve “toplantı ve gösteri kanununa muhalefet etmekle” suçlandı. Güven’in, 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, “5 Ağustos 2016 günü Diyarbakır'da DTK, HDP ve DBP tarafından düzenlenen ve terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamasına katılan, Leyla Güven'in, Öcalan'ı sahiplendiği ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği ve örgüt elebaşını sözde önder olarak gördüğü” ifadeleri yer aldı.
Güven'in 6 Ağustos 2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki DTK Genel Kurul toplantısında konuşma yaptığını belirten savcı, “Şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ile ilgili sözde Kürdistan tabirini kullandığı, PKK/KCK terör örgütünün amaç ve ideolojisinde hareket ettiğini” de ifade etti.
“DTK yapılanmasının birinci görevinin örgüt elebaşı ile irtibat kurulmasını sağlamak olduğu” belirtilen iddianamede, şüpheli Leyla Güven'in “halkı galeyana getirmek ve kaos ortamı yaratmak amacıyla terör örgütü elebaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyi olmadığı, kendisinden haber alınamadığını” dile getirdiği vurgulandı.
Güven’in suçlandığı olaylardan biri de, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımları. Güven’in paylaşımlarla halkı kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırtmak istediğini savunan savcı, şüphelinin halkı sokak eylemleri yapmaya yönelik kışkırttığını vurguladı.
Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ise, “Anayasa'nın 25. ve 26. maddeleri iletaraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlenenifade özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok kararında belirtildiği üzere ifade özgürlüğü, yalnızca lehte olduğu kabul edilen veya zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devletin veya toplumun bir bölümü için şok edici veya sarsıcı bilgi ve düşünceler için de uygulanır. Bu itibarla çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir ki; ifade özgürlüğü olmaksızın demokratik toplumdan söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple Diyarbakır Barosu olarak demokratik toplumun gereği olan ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleleri kabul etmemekteyiz. Gelinen aşamada toplumsal barış ve birliktelik açısından tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütleriningörüş ve önerileri dikkate alınarak topumda oluşan kutuplaşmanın önüne geçecek, sorunların çözümüne yönelik yapıcı adımların atılması elzemdir” diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ilk dava açılırken, İçişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı. Şimdiye kadar 786 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Bakanlık; “Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapılmış, olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır” açıklamasını yaptı.
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