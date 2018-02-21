Afrin Paylaşımlarına İlk Dava

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin paylaşımları nedeniyle 22 Ocak günü evinin önünde gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 31 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 107 sayfalık iddianamede Güven “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "terör örgütü propagandası yapma" ve “toplantı ve gösteri kanununa muhalefet etmekle” suçlandı. Güven’in, 31,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, “5 Ağustos 2016 günü Diyarbakır'da DTK, HDP ve DBP tarafından düzenlenen ve terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamasına katılan, Leyla Güven'in, Öcalan'ı sahiplendiği ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği ve örgüt elebaşını sözde önder olarak gördüğü” ifadeleri yer aldı.

Güven'in 6 Ağustos 2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki DTK Genel Kurul toplantısında konuşma yaptığını belirten savcı, “Şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ile ilgili sözde Kürdistan tabirini kullandığı, PKK/KCK terör örgütünün amaç ve ideolojisinde hareket ettiğini” de ifade etti.