Afrin Protestosuna Engel

Halkların Demokratik Partisi ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin düzenlemek istediği protesto eylemi için adres HDP il binası oldu.Eyleme saatler kala bina polis tarafından ablukaya alındı. Binada bulunanların çıkmasına izin verilmezken; çevre sokaklar da kontrol altına alındı.
Eyleme HDP milletvekilleri ile parti yöneticileri ve partililer katılacaktı. Ancak polis eylemcilerin binadan çıkmasına izin vermeyince gerginlik yaşandı. Polis ve grup arasında saatler süren pazarlıklar yapıldı. Demokratik Toplum Kongresi EŞ Başkanı Leyla Güven ile polis müdürlerinin arasında sert tartışmalar oldu. Polis grubu dağılmaları için iki kez uyardı. Grup zorla binadan çıkmak isteyince, polis kalabalığı iterek içeri soktu. Tüm ısrarlara rağmen, polis kitlenin dışarı çıkmasına izin vermeyince eylem iptal edildi.
Eylemin iptal edilmesinin ardından Amerika'nın Sesi'ne konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Türkiye'nin BM ve NATO sözleşmelerini ihlal ettiğini savundu. Pir, "BM sözleşmesi ikinci maddesinde, ‘Hiçbir ülke başka bir ülkenin egemenliğini zedeleyecek şekilde saldırıda bulunamaz.' İkinci maddeyi 51 ile birlikte görmek lazım, orada tehdit ya da tehdit olgusundan bahsetmiyor, somut bir saldırıdan bahsediyor. Afrin'den böyle somut bir saldırı yok. İkincisi, NATO sözleşmesi birinci maddesi, orada da aynı şekilde söylüyor. Herhangi bir saldırı yoksa başka ülkeden, o ülkeye müdahale etmek o ülkeye saldırmak söz konusu değil. Bundan kaçınmak gerekiyor. Şimdi Türkiye, hukuki anlamda hem BM hem NATO sözleşmesini ihlal ediyor ve tehlikeye sokuyor. Hukuki dayanağı yok saldırıların. Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyoruz BM ve NATO sözleşmelerini dikkate alın ve bu saldırıları sonlandırın, hangi taraftan olursa olsun, daha fazla ölümler ve yaralanmalar olmasın” dedi.
Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Afrin operasyonuna gösterilen tepkilere ilişkin iki soruşturma başlattı. PKK Yöneticilerinden Murat Karayılan'ın "Türk Devleti'nin Afrin'e Saldırması üzerine tüm halkımızın seferber olması gerekir” yönünde açıklamanın ardından harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kurum ve kişileri incelemeye aldı. İncelemenin ardından Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, örgüte yakın Sterk TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Güven'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu işlediği belirtilerek, "Yine PKK/KCK terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) sosyal medya hesapları üzerinden "Afrin'e dönük yapılan hava saldırısı, Kürt halkına dönük açık ve net savaş ilanıdır. Bu saldırıların tek hedefi Kürt halkının Rojava sahasındaki kazanımlarıdır. Halkımız bu saldırılara karşı sesiz kalmamalı ve bulunduğu tüm alanlarda tepkisini ortaya koymalıdır” şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde mesaj yayınlamışladır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlar ile ilgili olarak Leyla Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Savcılık bir soruşturma da, sosyal medyada propaganda ve eylem çağrısı yapanlara yönelik başlattı. Savcılığın soruşturmaya yönelik açıklaması şöyle; ”Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 2018 Tarihinde Başlatmış Olduğu Zeytin Dalı Harekatı Ile İlgili Olarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Eden ve Silahlı Terör Örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ ile İlgili Olarak Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Propaganda ve Provakatif Eylem Çağrılarında Bulunanlar Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Silahlı Terör Örgütleri ile İlgili Olarak Sosyal Medya hesapları üzerinden kışkırtıcı çağrılarda bulunan şahısların tespit edilmesi ile Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.”
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