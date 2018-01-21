Afrin Protestosuna Engel

Halkların Demokratik Partisi ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin düzenlemek istediği protesto eylemi için adres HDP il binası oldu.Eyleme saatler kala bina polis tarafından ablukaya alındı. Binada bulunanların çıkmasına izin verilmezken; çevre sokaklar da kontrol altına alındı.

Eyleme HDP milletvekilleri ile parti yöneticileri ve partililer katılacaktı. Ancak polis eylemcilerin binadan çıkmasına izin vermeyince gerginlik yaşandı. Polis ve grup arasında saatler süren pazarlıklar yapıldı. Demokratik Toplum Kongresi EŞ Başkanı Leyla Güven ile polis müdürlerinin arasında sert tartışmalar oldu. Polis grubu dağılmaları için iki kez uyardı. Grup zorla binadan çıkmak isteyince, polis kalabalığı iterek içeri soktu. Tüm ısrarlara rağmen, polis kitlenin dışarı çıkmasına izin vermeyince eylem iptal edildi.

Eylemin iptal edilmesinin ardından Amerika'nın Sesi'ne konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Türkiye'nin BM ve NATO sözleşmelerini ihlal ettiğini savundu. Pir, "BM sözleşmesi ikinci maddesinde, ‘Hiçbir ülke başka bir ülkenin egemenliğini zedeleyecek şekilde saldırıda bulunamaz.' İkinci maddeyi 51 ile birlikte görmek lazım, orada tehdit ya da tehdit olgusundan bahsetmiyor, somut bir saldırıdan bahsediyor. Afrin'den böyle somut bir saldırı yok. İkincisi, NATO sözleşmesi birinci maddesi, orada da aynı şekilde söylüyor. Herhangi bir saldırı yoksa başka ülkeden, o ülkeye müdahale etmek o ülkeye saldırmak söz konusu değil. Bundan kaçınmak gerekiyor. Şimdi Türkiye, hukuki anlamda hem BM hem NATO sözleşmesini ihlal ediyor ve tehlikeye sokuyor. Hukuki dayanağı yok saldırıların. Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyoruz BM ve NATO sözleşmelerini dikkate alın ve bu saldırıları sonlandırın, hangi taraftan olursa olsun, daha fazla ölümler ve yaralanmalar olmasın” dedi.