Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye’ye Takviye Güç Yolladı

Rusya’nın da Suriye’deki kuvvetlerini güçlendirdiği bildirildi. Moskova’nın bu çerçevede son model savaş uçakları da yolladığı gelen bilgiler arasında.

YPG’nin bir sözcüsü de, rejim yanlısı savaşçıların “Suriye topraklarını savunmak” için Kürt yetkililerin talebi üzerine Afrin’e girdiğini, yanlarında zırhlı araçların olduğunu belirtti.

Hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Salı gününden bu yana rejime bağlı 500 civarında savaşçının Türkiye’nin askeri operasyonlarına karşı kenti korumak için Afrin’e girdiğini yazdı.

Bu sırada Türk savaş uçaklarının da sesleri duyulurken, bu durum toplananlardan bazılarının meydanı terketmesine neden oldu.

Televizyondan yayınlanan görüntülerde, kamuflaj üniformalı birimlerin ellerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın posterleri olan çok sayıda kişinin arasında ayakta durduğu görülüyor.

Türkiye’nin YPG unsurlarına karşı operasyon düzenlediği Afrin’de de yüzlerce kişi, hükümet yanlısı savaşçıların bölgeye gelişini kutlamak için kent meydanında toplandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, bölgede son şiddet dalgasının başladığı Pazar gününden bu yana 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Suriyeli muhalif aktivistler ve ilk yardım görevlileri, bugün de 13 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lavrov bu açıklamayı, Suriye’nin başkenti Şam çevresinde muhaliflerin elindeki Doğu Guta’ya rejimin saldırıları sonucunda oluşan insani krizin giderek daha vahim boyutlara ulaştığı bir dönemde yaptı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Suriye’de ateşkes öngören bir BM Güvenlik Konseyi kararını, IŞİD ve El Kaide bağlantılı militanları kapsamaması halinde desteklemeyi değerlendireceğini belirtti.

Kremlin, bu haberlere ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.

Rus haber ajansları iki adet Su-57 savaş uçağının Latakiya’daki Rus üssüne yollandığını bildirdi. Bir adet A-50 erken uyarı uçağı, dört Su-35 keti ve dört adet Su-25 savaş uçağı da Çarşamba günü Suriye’ye ulaştı.

İstanbul’da Rusya Başkonsolosluk binasının önünde de Doğu Guta’daki saldırıları protesto gösterisi düzenlendi. Bazı tanınmış Suriyeli muhaliflerin de aralarında olduğu grup, Rusya ve İran’dan Suriye’yi terketmelerini isteyen Türkçe ve Arapça sloganlar attı.

BM Özel Temsilcisi umutlu

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkes yapılmasını öngören karar tasarısını onaylayacağını umduğunu söyledi. Sözcü, çatışmaları sona erdirmenin ve insani yardımların erişimine izin vermenin bir alternatifi olmadığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, konseye Suriye genelindeki çatışmaların acilen 30 günlüğüne durdurulmasını onaylama ve Doğu Guta’da ‘yeryüzündeki cehennemde yaşayan’ kuşatma altındaki 400 bin kişiye yardım etme çağrısında bulundu.

Guterres, “Doğu Guta bekleyemez. Tüm ilgili taraflara çağrım şu; Doğu Guta’daki tüm savaş faaliyetlerini derhal askıya alın, ihtiyaç duyan herkese insani yardımların erişimine izin verin” dedi.

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