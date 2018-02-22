Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye’ye Takviye Güç Yolladı

Türkiye’nin YPG unsurlarına karşı operasyon düzenlediği Afrin’de de yüzlerce kişi, hükümet yanlısı savaşçıların bölgeye gelişini kutlamak için kent meydanında toplandı.
Televizyondan yayınlanan görüntülerde, kamuflaj üniformalı birimlerin ellerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın posterleri olan çok sayıda kişinin arasında ayakta durduğu görülüyor.
Bu sırada Türk savaş uçaklarının da sesleri duyulurken, bu durum toplananlardan bazılarının meydanı terketmesine neden oldu.
Hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Salı gününden bu yana rejime bağlı 500 civarında savaşçının Türkiye’nin askeri operasyonlarına karşı kenti korumak için Afrin’e girdiğini yazdı.
Gazete, grubun bölgenin sınırlarında mevzilendiğini duyurdu.
YPG’nin bir sözcüsü de, rejim yanlısı savaşçıların “Suriye topraklarını savunmak” için Kürt yetkililerin talebi üzerine Afrin’e girdiğini, yanlarında zırhlı araçların olduğunu belirtti.
Rusya Suriye’deki gücünü arttırıyor
Rusya’nın da Suriye’deki kuvvetlerini güçlendirdiği bildirildi. Moskova’nın bu çerçevede son model savaş uçakları da yolladığı gelen bilgiler arasında.
Rus haber ajansları iki adet Su-57 savaş uçağının Latakiya’daki Rus üssüne yollandığını bildirdi. Bir adet A-50 erken uyarı uçağı, dört Su-35 keti ve dört adet Su-25 savaş uçağı da Çarşamba günü Suriye’ye ulaştı.
Kremlin, bu haberlere ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.
Rusya: ‘Suriye’de BM Ateşkesini Desteklemeyi Değerlendireceğiz’
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Suriye’de ateşkes öngören bir BM Güvenlik Konseyi kararını, IŞİD ve El Kaide bağlantılı militanları kapsamaması halinde desteklemeyi değerlendireceğini belirtti.
Lavrov bu açıklamayı, Suriye’nin başkenti Şam çevresinde muhaliflerin elindeki Doğu Guta’ya rejimin saldırıları sonucunda oluşan insani krizin giderek daha vahim boyutlara ulaştığı bir dönemde yaptı.
Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, bölgede son şiddet dalgasının başladığı Pazar gününden bu yana 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Suriyeli muhalif aktivistler ve ilk yardım görevlileri, bugün de 13 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İstanbul’da Rusya Başkonsolosluk binasının önünde de Doğu Guta’daki saldırıları protesto gösterisi düzenlendi. Bazı tanınmış Suriyeli muhaliflerin de aralarında olduğu grup, Rusya ve İran’dan Suriye’yi terketmelerini isteyen Türkçe ve Arapça sloganlar attı.
BM Özel Temsilcisi umutlu
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de ateşkes yapılmasını öngören karar tasarısını onaylayacağını umduğunu söyledi. Sözcü, çatışmaları sona erdirmenin ve insani yardımların erişimine izin vermenin bir alternatifi olmadığını vurguladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, konseye Suriye genelindeki çatışmaların acilen 30 günlüğüne durdurulmasını onaylama ve Doğu Guta’da ‘yeryüzündeki cehennemde yaşayan’ kuşatma altındaki 400 bin kişiye yardım etme çağrısında bulundu.
Guterres, “Doğu Guta bekleyemez. Tüm ilgili taraflara çağrım şu; Doğu Guta’daki tüm savaş faaliyetlerini derhal askıya alın, ihtiyaç duyan herkese insani yardımların erişimine izin verin” dedi.
Merkel’den AB’ye: ‘Rusya ve İran’a baskıyı artırmalıyız’
Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’ye, Suriye’deki şiddeti sona erdirmeleri için Rusya ve İran üzerinde baskıyı artırma çağrısında bulundu.
Merkel parlamentoda yaptığı konuşmada, “Rejim, teröristlere karşı değil kendi halkına karşı savaşıyor, çocukları öldürüyor, hastaneleri yok ediyor ve bu kınanması gereken bir katliam” dedi.
Merkel, yaşananlardan Suriye Devlet Başkanı Esat’ın yanısıra İran ve Rusya’nın da rejimin destekçileri olarak özellikle sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
Almanya dışişleri bakanının Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, doğrudan görüşmeyi planladığını belirten ve diğer AB ülkelerini de ellerinden geleni yapmaya çağıran Merkel, “Bu katliama son vermek için elimizden gelen ne varsa yapmalıyız” diye konuştu.
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