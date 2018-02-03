Afrin ve Kilis'te iki asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir askerin Afrin'deki çatışmalarda bir askerin de Kilis'e düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur."

TSK, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde bir tankın da "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ" tarafından vurulduğunu açıkladı.