Afrin ve Kilis'te iki asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir askerin Afrin'deki çatışmalarda bir askerin de Kilis'e düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur."
TSK, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde bir tankın da "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ" tarafından vurulduğunu açıkladı.
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
Melania Trump eşini umursamadan geçti
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum