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Afrin'de çifte patlama: En az dokuz ölü

27.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile kontrolü altına aldığı Afrin kent merkezinde gerçekleşen çifte patlamada ilk belirlemelere göre en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının kontrolündeki Afrin kent merkezinde yaşanan çifte patlamada en az dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Londra Merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin bölgedeki yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda beş sivil ve dört ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

ÖSO'nun elindeki bir kontrol noktasına bomba yüklü bir otomobil ile saldırıldığını belirten Gözlemevi, Türk askerlerinin konuşlu olduğu mevzi yakınlarına da bubi tuzağı döşenmiş bir motosiklet ile saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre ise patlamalarda tümü sivil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir ÖSO komutanı saldırılardan kentteki "bir Kürt hücresini" sorumlu tuttu. Ancak saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Yaralılar Türkiye'de

Anadolu Ajansı'nın haberine göre patlamalar sonrası en az 20 kişi yaralanırken DHA yaralananlar arasında durumu ağır olanların ambulanslarla Kilis ve Hatay'a taşındığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun bu yılın Ocak ayında Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve civarında başlattıkları "Zeytin Dalı Harekâtı" sonrası bölgedeki YPG unsurları çekilmiş ve Mart ayı itibarıyla kontrol tamamen Türk ordusu ve ÖSO'nun eline geçmişti.

Harekât sırasında kentten kaçan on binlerce kişinin daha sonra geri dönüşüne izin verilmişti. Türkiye, YPG'yi PKK'nın uzantısı olan bir "terör örgütü" olarak değerlendiriyor.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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