"Afrin'de hastane vuruldu" iddiası

Hastanenin yöneticisi dpa'ya yaptığı açıklamada, 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği Afrin bölgesinde Cuma akşamı kentteki en büyük hastanenin vurulduğu bildirildi. Hastane yöneticisi Coan Şitika, Alman haber ajansı dpa'ya Whatsapp üzerinden yaptığı açıklamada, Türk topçu ateşinde hastanenin isabet aldığını ve 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bombalandığı iddia edilen hastanedeki can kaybının 16 olduğunu kaydetti.

BM'den "canlı kalkan" açıklaması

Öte yandan Afrin'deki gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden açıklamalar geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Ravina Şamdasani, sivillerin Afrin'i terk etme konusunda özgür olmadıklarına ve canlı kalkan olarak kullanıldığına dair haberlerin kendilerine ulaştığını belirterek, "Sadece Kürt yetkililer ya da silahlı güçlerle irtibatı olan sivillerin kenti terk edebildiğine dair haberler aldık" dedi.

Sözcü ayrıca, kendilerine bölgede sivil ölümleri yaşandığına ilişkin "son derece endişe verici" haberler ulaştığını ifade etti. Şamdasani, çatışmanın taraflarının, sivillerin ayrılmalarına izin vermesi ve sivil kaybı yaşanmaması için önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.