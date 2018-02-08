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Afrin'de iki asker hayatını kaybetti

08.02.2018 00:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nın 19'uncu gününde iki askerin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıların Afrin'in Bübül beldesinde gerçekleştiği bildirildi.

Afrin'de iki asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden operasyonda iki askerin tanksavar ve havan saldırılarında hayatını kaybettiğini duyuru.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" dendi.

Operasyonun 19'uncu gününde yaşanan saldırıların Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarında gerçekleştiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018'de Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Afrin ve Kilis'te yaşamını yitiren askerlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.

TSK, 4 Şubat tarihli açıklamasında "şimdiye kadar 935 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Ruhani: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Çavuşoğlu, Ruhani

Zeytin Dalı Harekâtı, Tahran'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de gündemindeydi.

Ruhani, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Ruhani Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki 'terörizmin bitmesinin' önemine değinip "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasında işbirliği büyük önem arz etmektedir" dedi.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu da Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki 'terör gruplarına karşı' yapıldığını belirtip Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını söyledi.

Afrin'de iki asker hayatını kaybetti

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