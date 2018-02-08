Afrin'de iki asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden operasyonda iki askerin tanksavar ve havan saldırılarında hayatını kaybettiğini duyuru.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" dendi.

Operasyonun 19'uncu gününde yaşanan saldırıların Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarında gerçekleştiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018'de Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Afrin ve Kilis'te yaşamını yitiren askerlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.

TSK, 4 Şubat tarihli açıklamasında "şimdiye kadar 935 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Ruhani: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Zeytin Dalı Harekâtı, Tahran'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de gündemindeydi.

Ruhani, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.