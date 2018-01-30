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Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 18:39 | Son Güncelleme

Afrin'e yürüyüşünü sürdüren Mehmetçik, bugün yaptığıyla teröristleri dünyaya rezil etti.

Türk askerleri kartondan yapılmış maket bir tankı yüksek bir noktaya yerleştirip beklemeye başladı. Teröristler açık alanda tank görünce heyecanlanıp vurmak için hazırlık yapmaya başladı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

O anlarda yaşadıklarını videoya da çekmeyi ihmal etmedi. Roketle nişan alıp kartonu deviren teröristler sevinç çığlıkları attı. Üstelik bununla da yetinmeyip tank sandıkları maketi vurma anlarını sosyal medyada paylaştı.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ancak teröristler, tank yerine karton maket vurduğunun anlaşılmasıyla komik duruma düştü.

Maket tankı vurduklarından habersiz teröristlerin çocuklar gibi mutlu oldukları o anlar kameralara böyle yansıdı

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terörist tank mehmetçik sosyal medya Afrin maket tank

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
kamil bunlar ya :) kamiiiiller ha :) oorço iki oo'la :)
kuş beyinli olmak budur galiba
viral olur bu video ))
lutfucum nekadar salksin nekdarrrr ????
helal aslanlarimiza zeka herşeyden önde gelir bu millet bunu iyi bilir
vurmadilar mi vurdular gerceklerini de vuruyorlar görüyoruz hergün haaa doğru yaa siz bakamassiniz sizde her siteye girilemiyor pardon
bakıyorumda mynet duygusal yaklaşıyon çocuklar gibi mutluydu filan ne ayaksın taraf olma derim olacaksanda mehmetten yana ol derim
Onlar karton tankları vurduk diye sevinirken o anda gerçek tank mermilerini kafaların da patlatmak savaşın en eğlenceli yanı olur.
helal olsun size
helal aslanlarimiza zeka herşeyden önde gelir bu millet bunu iyi bilir
Akşam akşam hiç gülesim yoktu yaw. Biji biji he heeee :)))
Milletce showu cok seviyoruz abi askeri operasyon gizli olmaz mi ya ?
güzel strateji fakat yerleri belli olan teröristler imha edildimi acaba
"T.C. Devleti pkklı hevallerle taşak geçtiği için ırkçıdır, foşiktir." diye hastak açarlar şimdi tivitırda bu sığırlar. Zuhahaha. Tam bir komedi yahu!
???????????????? salaklar ordusu
Ulann ne güldüm kimlerle uğraşıyoruz çapulcularla
bunlar hakket mal
ayağınıza taş değmesin mehmetçiklerimizin Ccc
Puhahahahahaha
Gazi Mustafa Kemal'in askerleri, Gazi Mustafa Kemal' in Mehmetleri, kurtuluş savaşımızdaki ruhlarını hiç kaybetmeden savaşıyorlar. Allah hepsini kötülüklerden ve kötülerden esirgesin. Amin.
ahahahahhahahhahahahahahahahha
Ezik pekeke.
ne güldümyaaaa:)))))
onlar zaten hep rezildi öylede kalacak???|'???'??|${ ?{? ?{
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