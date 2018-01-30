Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Türk askerleri kartondan yapılmış maket bir tankı yüksek bir noktaya yerleştirip beklemeye başladı. Teröristler açık alanda tank görünce heyecanlanıp vurmak için hazırlık yapmaya başladı.
SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
O anlarda yaşadıklarını videoya da çekmeyi ihmal etmedi. Roketle nişan alıp kartonu deviren teröristler sevinç çığlıkları attı. Üstelik bununla da yetinmeyip tank sandıkları maketi vurma anlarını sosyal medyada paylaştı.
GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI
Ancak teröristler, tank yerine karton maket vurduğunun anlaşılmasıyla komik duruma düştü.
Maket tankı vurduklarından habersiz teröristlerin çocuklar gibi mutlu oldukları o anlar kameralara böyle yansıdı
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