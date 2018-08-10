Afrin'de meydana Erdoğan'ın ismi verildi

Bazı bulvarların ismi de değiştirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde kontrolü ele geçirilen kent merkezinde bir meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre kentin kontrolünü elinde bulunduran ÖSO unsurları, isim değişikliğini Perşembe günü gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre isim değişikliği Afrin Yerel Meclisi'nin kararıyla alındı.

Buna göre Hükümet Binası Bulvarı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olarak değiştirilmesinin yanı sıra, bir bulvarın ismi Zeytin Dalı, Nevruz Bulvarı'nın adı da Selahaddin Eyyübi olarak değiştirildi.

"Türk komplosu"

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed, "Bu (yapılanlar) Afrin'i bir Türk bölgesine dönüştürmek için planlanmış bir Türk komplosudur" ifadesini kullandı. Ahmed, ayrıca Türkiye'nin destek verdiği ÖSO unsurlarının Afrin'deki köyleri yok ederek askeri tesislere çevirdiğini öne sürdü.