Afrin'de sekiz asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Perşembe günü yapılan operasyonlarda sekiz askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Söz konusu operasyonlarda 13 askerin de yaralandığını duyuran Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik başlattığını açıkladığı askeri operasyon 20 Ocak'tan bu yana sürüyor. Harekâtta şu ana kadar 41 asker hayatını kaybetti.
DW,DHA,AP/CÖ,BÖ
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