HABER

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 3 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sekizinci gününde başarıyla sürüyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları ile Afrin'e doğru ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden arındırdığı köylerde, bölge halkına yardım eli uzatıyor.

Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PYD/PKK'nın sözde yöneticileri ise yeni provokasyon yöntemleri arayışı içinde.

'SİVİL ELBİSE GİYİN' TALİMATI

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor.

BÖLGE HALKI 'CANLI KALKAN' OLARAK KULLANILIYOR

Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK'nin gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde olduğu yönünde bilgiler alınıyor.

AA

Türkiye ile ABD arasında kritik Afrin görüşmesi!
TSK'dan Afrin açıklaması! Öldürülen terörist sayısını açıkladılar
Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye PKK PYD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Umut Oran istifa etti

Umut Oran istifa etti

Galatasaray'da Badou Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Badou Ndiaye kamptan ayrıldı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP TÜRK ASKERİNE NE YAPTI. 1.ERGENEKON VE BALYOZDA HAPSETTİ. 2.GENELKURMAY BAŞKANINI TERÖRİST BAŞI YAPTI HAPSETTİ. 3.15 TEMMUZDA BOĞAZ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE BOĞAZLANIP ÖLDÜRÜLMESİNE SEBEP OLDU. 4.15 TEMMUZDA FETÖCU DENİLEREK BİNLERCE SUBAY,ASSUBAY,UZMAN ÇAVUŞ SOKAĞA ATILDI. 5.SURİYE EL BAB DA DİRİ DİRİ YAKILMASINA SEBEB OLDU. 6.SURİYE EL BAB DA RUS VE SURİYE UÇAKLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE SEBEP OLDU. 6.ASKERİ OKULLARI,HARP OKULLARINI KAPATTI.
merak etmeyin, bütün bu taktikleri ve kirli oyunları türk silahlı kuvvetleri biliyor. hatta sizin bilmediğiniz pekçok taktiği de askerimiz biliyor. pkk/pyd ve abd'nin bütün kalleşlik numaralarını çözdük ve öğrendik. içiniz rahat etsin, o pislikleri oradan tereyağdan kıl çeker gibi çekip çıkaracak kabiliyette bir askeri gücümüz ve harekat planımız var.
yasal olmayan yollardankurulmuş örgütlerden, vatan haini kalleşlerden ne beklenirki aman MEHMETÇİK gözünü dört aç su uyur düşman uyumaz demiş atalarımız ALLAHIM hepinizi korusun
Diğer Haberler
Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.