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Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 19:56 | Son Güncelleme

Afrin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO birlikleri Darmık Dağı'nın eteklerine ulaşırken, teröristlerin Afrin'in Şengal köyünde ÖSO'ya ait araca ABD yapımı TOW füzesiyle saldırı düzenlediği öğrenildi.

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dikilen ve yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı'nın eteklerine ulaştı. Öte yandan teröristler, Afrin'in Şengal köyünde ÖSO'ya ait araca ABD yapımı TOW füzesiyle saldırı düzenledi.

DÜN YERLE BİR EDİLMİŞTİ

Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacında terör örgütü tarafından provokasyon amaçlı inşa edilen ve 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıt, dün başlatılan operasyonla yerle bir edilmişti.

PYD/PKK ABD YAPIMI SİLAH KULLANDI

Öte yandan, ÖSO'ya bağlı Sultan Süleyman Şah Tugay’ına ait arazi aracı, Afrin'in Şengal köyünde PYD/PKK'lı teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW füzesiyle vuruldu. Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Harekat kapsamında bugün Afrin'in Bülbül beldesi ve kuzeyindeki Ali Kar köyü, PYD/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi olan Bülbül beldesinin ardından diğer kesimlere yönelen operasyonlar sürüyor.

Harekatın 13. gününde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta önceki günlerde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

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