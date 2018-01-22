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Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Bahtiyar, birlikleri göndermeden önce Ankara’ya da bir müzakere heyeti göndereceklerini ekledi.

Sputink'in haberine göre, Rojava’daki karargâhı ziyaretinden sonra gazetecilere konuşan Bahtiyar “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor” dedi. Bahtiyar, açıklamalarına “Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle devam etti.

Bahtiyar, Suriyeli Kürt birliklerinin onayıyla Iraklı Kürt güçlerini Afrin’e göndermeden önce müzakere için Ankara’ya da bir heyet göndereceklerini belirtti. Bahtiyar “Diyalog kurmayı savaşa tercih ederiz” dedi.

‘KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE KÜRTLERİN ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI’

Suriye krizi çözülürken Kürt halkının çıkarlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bahtiyar “Bu askeri değil, siyasi yolla gerçekleşmeli” ifadelerini kullandı. Bahtiyar, Afrin’de TSK ile savaşan Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) da eleştirdi. Bahtiyar “Suriyeli muhalifler haklarının Afrin değil, Şam tarafından ihlal edildiğini anlamalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Allah aşkına savaşsanızda bir görsek ya. Sizin en iyi bildiğiniz şey yola mayın döşemek, binaları tuzaklamak, sivilleri kaçırıp infaz ve tecavüz etmek, intihar saldırıları yapmak. Sizin savaştan anladığınız bu mu? Savaşın ne demek olduğun anlayacaksınız az kaldı. O zaman o çok sevdiğiniz abilerinizin ülkelerine sığınıp oradan havlayacaksınız!
buyrun hemen gelin elimiz değmişken sizide aradan çıkartalım :)))
Habire açıklama,, TSK geldiğinde topuklarınız bi tarafınıza değerek kaçıyorsunuz Sizi babanız abd bile kurtaramayacak!!!!!!!!!!!!!!!
sizin gibileri klavye başında değil meydanlarda görmek istiyoruz. hele bi çıkında görelim bakalım elmi yaman beymi yaman!!
Merak etme zamanı ve yeri geldiğinde biz meydanlara çıkarız .Sizde marketlere makarna stoklamaya gideresiniz.
@christianvieri çık bakalım meydana
@yakupserkan ula teneke çıkınsanıza o zaman bitmek üzeresiniz neyiniz kaldı. bitip tükenme noktasına girdiniz hadi çıkınsanıza o zaman lool :d
Siz değil sahibinin abd,almanya,İngiltere bir şey yapamamışken,sen kimsin denyo...
devletin yok vatanın yok ne olduğunuz belli deyil onun bunun topraklarından gasp ederek devlet kurmaya çalışıyorsunuz birde tutmuş masaya otururuz ayakları çekiyon seni kim otutturur masaya ama biz seni otutturacak yeri iyi biliyoruz, gider abd nin kucağına oturursun anca, hadi işine.
TSK ile muhatap olacak, ciddiye alınacak bir yanınız yok. Konuşmak bile gereksiz.!
TAAAA HEHE GÖNDER BAKALIM GÖRELİ..
Fazla konuşma haşti şahabi ordusu gelirkulağınızı çeker,sonra uyarmadı demeyin.
Herkes kendi eteğini getirsin valla karışmayız sonra....
HAZIRDA BEKLEYEN 80 MİLYON GÜÇ VAR TABİ ÇÜRÜKLERDE AZDA OLSA ÇIKAR GÖNDERSEN NE OLUR.
Açık söyleyeyim, Türkiye bu saatten sonra gelenin anasını beller, kim gelirse gelsin
Irakta arkalarına bile bakmadan kaçan korkaklar uzaktan havlayıp duruyor.
Odeğilde bombaladığımız yerlerden çıkan dumanlar bile ypg ye silah çekmiş :D
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