Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Sputink'in haberine göre, Rojava’daki karargâhı ziyaretinden sonra gazetecilere konuşan Bahtiyar “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor” dedi. Bahtiyar, açıklamalarına “Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle devam etti.

Bahtiyar, Suriyeli Kürt birliklerinin onayıyla Iraklı Kürt güçlerini Afrin’e göndermeden önce müzakere için Ankara’ya da bir heyet göndereceklerini belirtti. Bahtiyar “Diyalog kurmayı savaşa tercih ederiz” dedi.

‘KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE KÜRTLERİN ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI’

Suriye krizi çözülürken Kürt halkının çıkarlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Bahtiyar “Bu askeri değil, siyasi yolla gerçekleşmeli” ifadelerini kullandı. Bahtiyar, Afrin’de TSK ile savaşan Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) da eleştirdi. Bahtiyar “Suriyeli muhalifler haklarının Afrin değil, Şam tarafından ihlal edildiğini anlamalı” dedi.