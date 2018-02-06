Afrin’de Türkiye Protesto Edilirken Ruhani de Türkiye’yi Eleştirdi

Türkiye’nin üçüncü haftasına giren Afrin operasyonu, Suriye’deki Kürt bölgesinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundan Suriyelileri ve Irak’tan bir grup Ezidi azınlığı taşıyan yüzlerce otobüsün bu sabah Afrin’e vardığını açıkladı.
Rezan Hiddo adlı bir yetkili, göstericilerin Afrin’e destek vermek ve Türkiye’nin “çoğunlukla Kürtler’in bulunduğu bölgedeki nüfus yapısını değiştirme ve yerel nüfusu Araplar ve Erdoğan’a destek veren İslamcılar’la değiştirme planlarını” protesto etmek için geldiğini belirtti.
Hiddo, protestocuların Suriye’nin doğusundan gelirken Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerden geçtiklerini ve buralarda aralarında silahlı kişi bulunmadığından emin olmak için aramaya tabi tutulduklarını söyledi.
BM: “Klorin iddialarını araştırıyoruz”
Bu arada BM tarafından oluşturulan Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Suriye’de son dönemde iki kez silaha dönüştürülmüş klorin içeren bombalar kullanıldığı iddialarını araştırdıklarını kaydetti.
Pinheiro, komisyonun İdlib bölgesindeki Saraqeb kasabası ve Şam yakınlarında Doğu Guta bölgesindeki Duma’da bu türden saldırılar olduğu konusunda birden çok istihbarat aldığını duyurdu.
Pinheiro, son birkaç günde çok sayıda kişinin öldüğü, en üz üç hastanenin vurulduğu İdlib ve Doğu Guta’da tırmanan şiddetten derin kaygı duyduklarını belirterek, “Bu haberler aşırı derecede rahatsız edici ve sözde “çatışmasızlık bölgeleriyle alay etmek anlamına geliyor” dedi.
Pinheiro, rejimin Doğu Guta’ya yönelik kuşatması ve ayrım gözetmeden yapılan bombardımanları “uluslararası suçlar” olarak niteledi.
Ruhani’den Türkiye’nin operasyonuna eleştiri
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Afrin operasyonunun bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına hizmet etmediğini savundu.
İran Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yer alan bilgiye göre, Ruhani telefonda görüştüğü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e, “Suriye’nin kuzeyindeki gerilimlerin kimseye bir yarar sağlamadığını” söyledi.
Ruhani, İran olarak bölgedeki tüm ülkelerin Suriye’nin “toprak bütünlüğü ve egemenliğine” saygı göstereceğini umduklarını kaydetti.
İran, Rusya ve Türkiye arasında cumhurbaşkanları seviyesinde yeni tur görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, “Önceden de olduğu gibi, işbirliği gerekli ve Suriye halkı teröristler üzerinde nihai zafere ulaşana kadar devam ettirilip geliştirilmeli” dedi.
Rusya düşürülen savaş uçağı için Türkiye’den yardım istedi
Bu arada Rus ordusu, hafta sonunda muhaliflerin kontrolündeki bölgede düşürülen uçağının enkazını ortaya çıkarmak için Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, muhaliflerin uçağı düşürmede kullandığı silahların türünü tespit etmek için enkazına ulaşmada Türkiye’nin yardımını istediklerini kaydetti.
Rus ve Suriye güçlerinin hava saldırısı
Rus ve Suriye hükümet güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki kuşatılmış bir bölgede bugün yeni bir hava operasyonu dalgası başlattığı ve en az 25 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'daki 10 kasabanın bombardımana uğradığını belirtti. "Beyaz miğferler" olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı arama-kurtarma grubu, "siviller için bir diğer kanlı gün" olarak nitelediği olayda 25 kişinin öldüğünü belirtirken, Gözlemevi ise ölü sayısını 35 olarak verdi.
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