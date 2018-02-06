Afrin’de Türkiye Protesto Edilirken Ruhani de Türkiye’yi Eleştirdi

Bu arada BM tarafından oluşturulan Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Suriye’de son dönemde iki kez silaha dönüştürülmüş klorin içeren bombalar kullanıldığı iddialarını araştırdıklarını kaydetti.

Hiddo, protestocuların Suriye’nin doğusundan gelirken Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerden geçtiklerini ve buralarda aralarında silahlı kişi bulunmadığından emin olmak için aramaya tabi tutulduklarını söyledi.

Rezan Hiddo adlı bir yetkili, göstericilerin Afrin’e destek vermek ve Türkiye’nin “çoğunlukla Kürtler’in bulunduğu bölgedeki nüfus yapısını değiştirme ve yerel nüfusu Araplar ve Erdoğan’a destek veren İslamcılar’la değiştirme planlarını” protesto etmek için geldiğini belirtti.

Yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundan Suriyelileri ve Irak’tan bir grup Ezidi azınlığı taşıyan yüzlerce otobüsün bu sabah Afrin’e vardığını açıkladı.

Pinheiro, komisyonun İdlib bölgesindeki Saraqeb kasabası ve Şam yakınlarında Doğu Guta bölgesindeki Duma’da bu türden saldırılar olduğu konusunda birden çok istihbarat aldığını duyurdu.

Pinheiro, son birkaç günde çok sayıda kişinin öldüğü, en üz üç hastanenin vurulduğu İdlib ve Doğu Guta’da tırmanan şiddetten derin kaygı duyduklarını belirterek, “Bu haberler aşırı derecede rahatsız edici ve sözde “çatışmasızlık bölgeleriyle alay etmek anlamına geliyor” dedi.

Pinheiro, rejimin Doğu Guta’ya yönelik kuşatması ve ayrım gözetmeden yapılan bombardımanları “uluslararası suçlar” olarak niteledi.

Ruhani’den Türkiye’nin operasyonuna eleştiri

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Afrin operasyonunun bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına hizmet etmediğini savundu.

İran Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yer alan bilgiye göre, Ruhani telefonda görüştüğü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e, “Suriye’nin kuzeyindeki gerilimlerin kimseye bir yarar sağlamadığını” söyledi.

Ruhani, İran olarak bölgedeki tüm ülkelerin Suriye’nin “toprak bütünlüğü ve egemenliğine” saygı göstereceğini umduklarını kaydetti.