Afrin'deki yağma iddiasıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu militanları tarafından yapıldığı iddia edilen yağmalama haberlerini ciddiye aldıklarını ve olayları ciddi bir şekilde incelediklerini söyledi.

Konuyla ilgili CNN International’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Kalın, "Biz bu haberleri ciddiye alıyoruz. Bu olayları araştırıyoruz. Görünen o ki bu olaylar yaşanmış. Bazı gruplar komutanları tarafından verilen emirlere muhtemelen uymadılar. Biz bunu çok ciddi bir şekilde inceliyoruz çünkü Afrin operasyonundaki asıl amacımız en başından bu yana Afrin’de yaşayan insanlara emniyet ve güvenlik sağlamak oldu" diye konuştu.

Kalın ayrıca "gerekli önlemlerin besbelli alınacağını" da sözlerine ekledi.

Uluslararası haber ajansı AFP ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin geçtiği haberlere göre, Pazar günü Afrin'in kent merkezine giren Türkiye destekli güçler ev ve dükkanları yağmaladı.

Gözlemevi, Türkiye ordusuna destek veren savaşçıların "Afrinlilerin mülklerini, dükkanları, siyasi ve askeri binaları yağmaladığı" iddiasında bulundu.