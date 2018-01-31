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Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 18:24 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk askeriyle yan yana çatışan Özgür Suriye Ordusu, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.

Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tam gaz sürerken, teröristler zora düşerek teslim olmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR

Muhalifler Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.

Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
insana benzemiyor meymenetsizler
tiplere baka ya hiç insan sıfatı varmı:((
Su alt resimdekinin tam ne oldugunu cikaramadim
ELHAMDÜLİLLAH ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN
her yer terörist
200metre ilerleyemediniz garibanlarin uzerine kiyafet giydirip propaganda yapiyorsunuz. daha olulerinizi bile alamiyorsunuz yerden.tsk bile askerlerimiz kayip diye haber yapiyor.buradan asip kesiyorsunuz.tari gosterecek afrinde yenileceksiniz, oyle bir yenileceksiniz ki, bir daha belinizi dogrultamayacaksiniz.rte ve comarrlarida tarihin pislik cukuruna defolup gideceksiniz.
O sıfatsızlara Türk askerinin şerefli ünüformasını giydirmeyin o ünüforma şerefli Türke aittir
terörist birilerin terörist demesiyle olmaz. asıl teröristi kim olduğunu allah daha iyi bilir.
İkinci resimdeki o nasıl bir tip öyle. Terörist nedir? Nasıl görünür? Sorusuna cevap olacak bir tip var.
GEBERMEK KURTULUŞ BUNLAR İÇİN SALAKLARR
ŞEYTANLAR ANCAK ESİRLERE İŞKENCE EDER
Kahrolsun PKK/PYD/IŞİD/FETÖ/DHKPC ve insanlığın başına bela olmuş diğer bütün terör grupları, tabi bunların içine ÖSO'da dahil. ÖSO'nun da IŞİD'den geri kalır yanı yok. Kafa kesme, tecavüz ve köleleştirme de ÖSO'nun da günahı çok. Benim üzüldüğüm nokta Şanlı Türk Ordusu'nun bu terör grubu ile beraber anılması. Yazık mehmetçiklerimize, dünya gözünde olan imajımız çok sarsılıyor ve hatta artık imajımız kalmadı bile... Türkiye'nin üzerine 15 yıldır kara bulutlar çökmüş durumda ama zaman herşeyin ilacı en fazla 15 yıl daha kalır bu bulutlar sonra eminim ki çocuklarımız aydınlığı görecekler..
Yakalanan terörist yakalayan terörist, mehmetçiklerimizin teröristler ile beraber olması bizi çok üzüyor çok...
hangisi kimin teröristi anlayamadım?
amerikan köpekleri
allahım neler yaratıyorsun hikemetinden sual olmaz
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