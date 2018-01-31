Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tam gaz sürerken, teröristler zora düşerek teslim olmaya devam ediyor.
FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR
Muhalifler Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.
Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
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