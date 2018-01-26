Afrin'den Şam'a çağrı: Sınırları koruyun

Afrin'de kontrolü elinde bulunduran bölgesel özerk Kürt yönetimi, Suriye hükümetine ülkenin kuzey sınırlarını Türkiye'den gelecek saldırılara karşı koruma çağrısında bulundu.
Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekâtı" adını verdiği operasyonun altıncı gününde, özerk Kürt yönetiminin internet sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Suriye devletini Afrin karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye, Türkiye sınırını Türk işgalcilerden gelen saldırılar karşısında korumaya ve Afrin bölgesinin sınırlarını güvence altına almak adına Suriye silahlı kuvvetlerini mevzilendirmeye çağırıyoruz" denildi.
Öte yandan Afrin'deki yerel yönetimde başkan yardımcısı pozisyonunda olan Osman El Şeyh İsa, perşembe günü AFP'ye açıklamalarda bulundu. El İsa, Esad yönetimine Afrin'in kuzey bölgesinde uçuş yapan Türk savaş uçaklarının durdurulması için müdahale etme çağrısı yaptı.
El İsa, "Eğer Suriye devleti gerçek bir pozisyona sahipse, yetkinliklerini kullanarak bu saldırganlığın karşısında durmalı ve Türk uçaklarının Suriye hava sahasında uçmasına izin vermeyeceğini dile getirmeli" dedi.
Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Türkiye'nin Afrin harekatını görüşmesinin ardından, perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, konunun NATO içerisinde tartışılması için öneride bulunduğunu söylemişti.
Perşembe gününün akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan açıklamada da "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının olduğu" belirtilmiş ve Türkiye'ye harekatta "orantıyı ve ölçüyü koruma" çağrısı yapılmıştı.
Reuters/AFP/BÜ/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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