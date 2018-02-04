Yönetim ayrıca bölgede yaşandığını iddia ettiği sivil ölümlerde Rusya’nın da sorumluluğu olduğunu söyledi.Suriye'nin Afrin bölgesindeki yerel yönetim, Türkiye’nin bölgeye yönelik sürdürdüğü operasyonu sonlandırması için uluslararası güçlere çağrıda bulunurken, bölgede yaşandığını iddia ettiği sivil ölümlerinden Rusya’yı da sorumlu tuttu.

Pazar günü Afrin’deki yerel yönetimden yapılan açıklamada ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyondan "Türkiye’nin saldırısını durdurması için acilen müdahale etmesi” çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı” adı verilen harekat ile 20 Ocak'tan bu yana Afrin bölgesinde PKK’nin Suriye uzantısı olarak değerlendirdiği Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) karşı askeri bir operasyon yürütüyor. Türkiye bu operasyon ile amacının güney sınırını korumak olduğunu söylüyor.

Rusya'ya "Türkiye desteğini" çekmesi için çağrı

Türkiye'nin bu operasyon kapsamında sivilleri de hedef aldığını iddia eden Afrin yerel yönetimi, Rusya’nın da bu ölümlerde sorumluluğunun olduğunu belirtti.