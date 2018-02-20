Afrin'e giden milislere topçu ateşi

Afrin'deki son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da "O dosya şimdilik kapanmış vaziyette" dedi.Türkiye'nin YPG'ye karşı operasyon başlattığı Afrin'e giden Suriye ordusuna bağlı milislere topçu atışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, 20 araçlık konvoyun topçu atışı üzerine Afrin'e 10 kilometre kala çekilmeye başladığını açıkladı. AA'nın haberinde grupların Afrin sınırından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, "Top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette. Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler" dedi.

Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren Suriye hükümeti yanlısı kaynaklarsa, Şam yönetimine bağlı milislerin çekildiği yönündeki açıklamaları doğrulamadı. Dpa'ya konuşan kaynaklar, "Birliklerimize bağlı iki grup Afrin'e girerek, pozisyon almıştır. Üçüncü grubu girişi ise Türk güçlerinin topçu ateşi nedeniyle ertelenmiştir" dedi. Aynı kaynaklar, milis grupların Afrin'e girmek için önümüzdeki iki gün içerisinde çalışmaları sürdüreceği belirtti.