Afrin’e Hava Operasyonu Yeniden Başladı

Türk savaş uçaklarının, kısa bir aradan sonra Afrin’i yeniden vurduğu bildirildi. Anadolu Ajansı, F-16 jetlerinin hava bombardımanında Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleriyle başka hedefleri de vurduğunu duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı, yayınladığı kısa açıklamada, “Hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi” ifadelerini kullandı.
Yapılan ayrı bir açıklamada da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının, havadan ihbar kontrol uçağından harekatı denetlediği belirtildi.
Türk basınında çıkan haberlerde İdlib’te Rusya’ya ait bir SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından, Moskova’nın Afrin üzerinde hava sahasını kapattığı, Türk uçaklarının bu nedenle bombardımana ara verdiği öne sürülmüştü. İddia doğrulanamamıştı; ancak hafta başındaki olayda Rusya’nın üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için teknik düzenlemeler yaptığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı daha sonra, Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin bölgesinde beş köyü teröristlerden kurtardığını yazmıştı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütüne göre Afrin ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında iki kişi öldü. Saldırılarda yaralananlar da oldu.
Afrin yerel yönetimi de bugün yaptığı açıklamada Türkiye’nin saldırılarının başlamasından bu yana, 26’sı çocuk 17’si kadın 120 kişinin öldüğünü duyurdu. 60 bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığının belirtildiği açıklamada uluslararası yardım örgütleri de göreve çağrıldı.
Öte yandan Suriye Merkezi Askeri Medyası, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkenin batısında, Halep, İdlib ve Hama’nın buluştuğu bölgede 17 köyün isyancılardan geri alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler, hükümet güçlerinin 15 Aralık’ta başlattığı saldırılar nedeniyle 270 bin sivilin yerlerinden olduğunu açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlem, hükümet güçlerinin İdlib’e ulaşmak için Hama ve Halep civarında kuşatmak altındaki IŞİD üyelerinin bölgeyi terketmesi için güvenlik koridoru sağladığını öne sürdü.
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum