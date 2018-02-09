Afrin’e Hava Operasyonu Yeniden Başladı

Türk savaş uçaklarının, kısa bir aradan sonra Afrin’i yeniden vurduğu bildirildi. Anadolu Ajansı, F-16 jetlerinin hava bombardımanında Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleriyle başka hedefleri de vurduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, yayınladığı kısa açıklamada, “Hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi” ifadelerini kullandı.

Yapılan ayrı bir açıklamada da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının, havadan ihbar kontrol uçağından harekatı denetlediği belirtildi.

Türk basınında çıkan haberlerde İdlib’te Rusya’ya ait bir SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından, Moskova’nın Afrin üzerinde hava sahasını kapattığı, Türk uçaklarının bu nedenle bombardımana ara verdiği öne sürülmüştü. İddia doğrulanamamıştı; ancak hafta başındaki olayda Rusya’nın üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için teknik düzenlemeler yaptığı belirtilmişti.