HABER

Afrin’e Hava Operasyonu Yeniden Başladı

09.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, F-16 jetlerinin hava bombardımanında Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleriyle başka hedefleri de vurduğunu duyurdu

Afrin’e Hava Operasyonu Yeniden Başladı

Türk savaş uçaklarının, kısa bir aradan sonra Afrin’i yeniden vurduğu bildirildi. Anadolu Ajansı, F-16 jetlerinin hava bombardımanında Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleriyle başka hedefleri de vurduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, yayınladığı kısa açıklamada, “Hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi” ifadelerini kullandı.

Yapılan ayrı bir açıklamada da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının, havadan ihbar kontrol uçağından harekatı denetlediği belirtildi.

Türk basınında çıkan haberlerde İdlib’te Rusya’ya ait bir SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından, Moskova’nın Afrin üzerinde hava sahasını kapattığı, Türk uçaklarının bu nedenle bombardımana ara verdiği öne sürülmüştü. İddia doğrulanamamıştı; ancak hafta başındaki olayda Rusya’nın üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak için teknik düzenlemeler yaptığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı daha sonra, Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin bölgesinde beş köyü teröristlerden kurtardığını yazmıştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütüne göre Afrin ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında iki kişi öldü. Saldırılarda yaralananlar da oldu.

Afrin yerel yönetimi de bugün yaptığı açıklamada Türkiye’nin saldırılarının başlamasından bu yana, 26’sı çocuk 17’si kadın 120 kişinin öldüğünü duyurdu. 60 bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığının belirtildiği açıklamada uluslararası yardım örgütleri de göreve çağrıldı.

Öte yandan Suriye Merkezi Askeri Medyası, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkenin batısında, Halep, İdlib ve Hama’nın buluştuğu bölgede 17 köyün isyancılardan geri alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, hükümet güçlerinin 15 Aralık’ta başlattığı saldırılar nedeniyle 270 bin sivilin yerlerinden olduğunu açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem, hükümet güçlerinin İdlib’e ulaşmak için Hama ve Halep civarında kuşatmak altındaki IŞİD üyelerinin bölgeyi terketmesi için güvenlik koridoru sağladığını öne sürdü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

İlginizi Çekebilir

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD’de Şiddetli Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

ABD’de Şiddetli Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

Borsalar Sert Dalgalanmaların Ardından Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsalar Sert Dalgalanmaların Ardından Haftayı Yükselişle Tamamladı

Kış Olimpiyatları'na bu fotoğraf damga vurdu! İki düşman aynı karede

Kış Olimpiyatları'na bu fotoğraf damga vurdu! İki düşman aynı karede

Trump Eşini Dövdüğü İddia Edilen Danışmanının İstifasından Üzgün

Trump Eşini Dövdüğü İddia Edilen Danışmanının İstifasından Üzgün

VOA 60 - 9 Şubat

VOA 60 - 9 Şubat

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin ‘Serkan Gölge’ Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin ‘Serkan Gölge’ Açıklamasına Tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.