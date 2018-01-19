'Afrin’e Operasyon Yapılacak'

Son Güncelleme 10 saat önce 19.01.2018 16:42 |10 saat önce

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin’e zamanı geldiğinde askeri operasyon yapılacağı mesajını verirken; Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sınırda PYD-YPG unsurlarına yönelik topçu atışı yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'e zamanı geldiğinde askeri operasyon yapılacağı mesajını verirken; Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınırda PYD-YPG unsurlarına yönelik topçu atışı yapıldığı açıklandı. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Amerika'nın Sesi'ne açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak askeri yapı için "istikrar gücü” ifadesini kullansa da Türkiye'nin bakış açısı değişmedi. Türkiye, ABD'nin desteğiyle Suriye'de herhangi şekilde PYG-YPG unsurlarıyla askeri yapı oluşturulmasını "terör/terörist ordusu” olarak değerlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Türkiye'ye olası bir operasyondan vazgeçme çağrısı da Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, A Haber kanalında bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de Afrin bölgesine operasyon hazırlığından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Canikli, "(Afrin'e operasyon) Bu operasyon yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi... Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok” dedi.

Bakan Canikli, ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'in, Suriye'de terör örgütü IŞİD'den temizlenmiş bölgelerde güvenliği sağlama gerekçesiyle Suriyeli Kürt gruplara askeri desteği savunmasına da tepki gösterdi. Canikli, Nauert'in sözleri için, "Boş ve anlamsız bir değerlendirme. Bir defa DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın, Amerika tarafından özellikle Suriye'de, belli bölgelerde nüfuzunu oluşturması, kurması, orada hakim olmak için araç olarak kullandığının bir yansıması. 'En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli' gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama” diye konuştu. Canikli'nin sözlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'ın sınır ilçelerindeki askeri birliklerin Afrin'deki PYD-YPG unsurlarına topçu atışı yapıldığı da duyuruldu.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da, AFAD'daki tören konuşmasında, Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik saldırılar bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi: "Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamaha ile karşılanmayacak. Bu, bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır. Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek. İdlib'de, rejim güneyden girdi. Bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin de aynı şekilde, aynı korkuyla sınırlarımıza doğru yönelme var. Tabii ki bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok, kimsenin de bize nasihatte bulunmasına gerek yok. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Sadece vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir mecburiyetimiz var. Bölgenin istikrarını, güvenini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var.” CHP: "Afrin'e önce ‘Erdoğan'ın kefenlileri' gitsin"