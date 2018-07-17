"Afrin'e şeriat hukuku getirdiler" iddiası

Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Örgütü, TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü ele geçirmesi sonrasında Afrin kentinde yaşananlarla ilgili ağır suçlamalarda bulundu.

Örgütün kendisi de Afrinli bir Kürt olan Ortadoğu uzmanı Kamal Sido, Afrin'de "tüm Kürtçe yazı ve tabelaların kaldırıldığını ve okullardaki Kürtçe derslerinin de yaz tatili sonrasında yeniden müfredata alınmayacağı bilgisini edindiklerini” söyledi.

Tehdit Altındaki Halklar Örgütü, bölgedeki "Kürt aktivistler"in verilerine göre Temmuz ayının ilk yarısında yaklaşık 120 adam kaçırma, 7 cinayet, 10 soygun ve 27 baskının belgelendiğini, ayrıca dört tarlanın da ateşe verildiğini bildirdi. "Bu, buzdağının sadece görünen kısmı” diyen Sido, "Türk ordusunun Afrin'de kontrolü ele geçirdiği 18 Mart'tan itibaren en az 3 bin Kürt'ün kaçırıldığı, tahminlere göre toplam 7 bin kişiden haber alınamadığı" iddiasında bulundu.

Kamal Sido, bölgedeki ÖSO güçlerine yönelik radikal İslamcılık suçlamasında da bulunarak, "bir zamanlar açık ve liberal bir kent olan Afrin'e Arap radikal İslamcıların yerleştirilmesiyle uygulamada şeriat hukukunun yürürlüğe sokulduğunu" söyledi. Kente uzun sakallı erkekler ve peçeli kadınların görüntüsünün hakim olduğunu belirten Sido, başörtüsüz kadınların artık sokağa çıkmaya cesaret edemediğini, Ezidiler ve Aleviler için yaşam alanı kalmadığını kaydetti.

KNA / AÜ,BK

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