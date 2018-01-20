TSK, Afrin'e yönelik operasyonun adının "Zeytin Dalı" olduğunu duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e operasyona başladığı açıklandı.
Başbakan Binali Yıldırım, TSK'nın Afrin'de "PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır" açıklamasında bulundu. Yıldırım, "Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle alıp veremediğimiz, herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz, kardeşlik hakim olsun diyoruz" dedi.
Operasyonun adı: Zeytin Dalı Harekatı
TSK tarafından yapılan açıklamada da, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldığı" belirtildi. Açıklamada, operasyonun hedefinin Türkiye'nin hudutlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğu kaydedildi.
Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra" edildiği vurgulandı.
"Afrin'deki PYD/YPG hedefleri bombalanıyor"
Reuters haber ajansı, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde savaş uçaklarının Afrin'deki PYD/YPG hedeflerini bombaladığı duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberinde ise Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmının, Afrin'de PYD/PKK kontrolündeki bölgelere girmeye başladığı belirtildi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada da, en az 10 Türk jetinin hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bugün Kütahya'da Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" demişti.
DW/dpa/, JD/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Abdullah Gül'den Afrin mesajı
Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...