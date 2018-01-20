TSK, Afrin'e yönelik operasyonun adının "Zeytin Dalı" olduğunu duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e operasyona başladığı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'nın Afrin'de "PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır" açıklamasında bulundu. Yıldırım, "Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle alıp veremediğimiz, herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz, kardeşlik hakim olsun diyoruz" dedi.

Operasyonun adı: Zeytin Dalı Harekatı

TSK tarafından yapılan açıklamada da, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldığı" belirtildi. Açıklamada, operasyonun hedefinin Türkiye'nin hudutlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğu kaydedildi.

Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra" edildiği vurgulandı.