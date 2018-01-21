Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu: 72 uçakla 108 hedef vuruldu

Operasyonla ilgili bilgilendirme Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, kara operasyonunun yarın başlayabileceğinin sinyalini verdi. Başbakan Yıldırım, "Hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" dedi.

Jetlerle düzenlenen hava operasyonuna Kilis ve Hassa'dan yapılan topçu atışları eşlik etti. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin de karadan Afrin'e ilerlediği belirtiliyor. DHA, operasyonda görev alacak tankların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez ilçesine geçtiğini duyurdu.

TSK'nın "Zeytin Dalı" adını verdiği harekatta ilk olarak jetler, Afrin'de 108 hedefi vurdu. Kara operasyonuna ilişkin ilk sinyal Başbakan Yıldırım'dan geldi.TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonu başlattı. "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonun ilk aşaması olarak 72 uçak ile Afrin'de 7 bölge vuruldu. TSK, operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" 108 hedefi vurduğunu açıkladı.

Operasyonla ilgili bir açıklama da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Zeytin Dalı operasyonunda sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını belirtti. Akar, sivillerin zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterileceğini belirtti.

Operasyonun başlamasının hemen ardından TSK'dan yapılan yazılı açıklamada operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra" edildiği vurgulanmıştı.

Şam'a yazılı bilgi verildi

NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da harekatla ilgili Suriye yönetimine yazılı bilgi verdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Suriye rejimine yazılı bilgi verdik. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Sadece yazılı bilgilendirmede bulunuyoruz" dedi.

Hedeflerin yüzde 95'inin vurulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Harekatta siviller değil, teröristler hedef alınmıştır. Harekat, çok titiz bir şekilde yürütüyor. Operasyonu havadan ve karadan yürütüyoruz" dedi.