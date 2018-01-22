Özge Düzgün / İstanbul, 22 Ocak, (DHA)- İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'nin haklı olduğunu mesajını vererek Afrin harekatına destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiltere Dışişleri Baknı Boris Johnson, gelişmeleri yakından islediklerini vurgulayarak Twitter hesabından şunları yazdı:
"Afrindeki gelişmeleri yakından izliyoruz. Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltma ve önemli hedefe odaklanma amacını paylaşıyoruz: Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç.”
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