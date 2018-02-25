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Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 04:27 | Son Güncelleme

Afrinli Kürtlerden oluşan özel eğitimli bordo bereli birlik, Türk askeri ve ÖSO’nun YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye katıldı.

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesinde kurulan, Afrinli Kürtlerin oluşturduğu Hamza Tümeni’ne bağlı Sukuru Erkat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin yanında yer almak için hazırlıklarını tamamladı.

"KÜRT KARTALLARI"

“Kürt Kartalları” diye bilinen birlik, özel eğitimli, bordo bereli ve seçkin Kürt birliği olarak tanıtıldı.

Türkiye’nin verdiği eğitimleri yeni tamamlayarak operasyona hazır hale getirilen birliğin, bölgeyi tanıyan gençlerden oluşmasının operasyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.

(İHA)

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Afrin Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu kürt kartalları

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
BU NASIL HABER YAHU YUH YANİ YUH???? BİZİM RÜTBELİLERDEN OLUŞAN BORDO BERELİLER YILLARCA EĞİTİM ALIYORLAR ÜSTÜN EMEK HARCIYORLAR. ŞİMDİ HABERDEKİLER İSE BİR KAÇ AY EĞİTİMLE NASIL BORDO BERELİ VE KARTAL OLUYORLAR? HAKSIZLIK DEĞİLMİ BU???? VALLA BUNLARDAN "ASLA KARTAL OLMAZ... OLSA OLSA SIĞIRCIK OLUR.....
Bordo renk tamam da bere kısmı naylon.
Memleketteki 18ile35 yaş arası suriyelileri toplayın götürün. Memlekette adam dövüyorlar. Terbiyesizler. Ticaret yapıyor. Önce vatanını kurtarsın
Bordo bere taktı biz bordo bereli olduk mu dedi mynet.:) bu kadar basitse herkes bordo bereli olsun .Bizim adkerlerimizin hepsini eğitim versinler 1 hafta bordo bereli yapsınlar . sırf haber plsın diye yalan sölemenin luzumu yok. Kürt gençler hak yolunu secti tsk ya katıldı de....
tai,pin ABD ile egit donat adı altında egittigi silahlandırdıgı YPG PYD gibi olmasınlarda.malum Türkün. Türkden başka dostu yokdur arabın kürdün ihanetlerini gördük ABD ile bi olup şimdi bize, karşı savaşıyorlar
Helâl olsun. İslâmla küfürün savaşı bu bunu bilen safını ona göre alıyor körükörüne ırkçılık uğruna muslumanken kafirleri tutmuyor.
kürt budur iste.! helal olsun yigitlere. attiginiz mermi havan tahribati yapsin, islam icin vurun,kardesligimiz icin vurun..
vaybe insan oğlu ne nankürdür kürd kürd le savşıyor yada savaştırılıyor çok zalim ve nankörsün insan oğlu ALLAH ım çeşit çeşit kuların var kütülerden sana sığınırız.
Bizdeki Bordo bereliler 3.5 yıl eğitimden sonra operasyona katılabiliyo bu kekolar 2-3 ay eğitildi diye bu ismi takmanın mantığı ne 1 tane Bordo Bere vardır o da Türk Özel kuvvetleridir...
@serkanaydogar işte Kürtlerin farkı.... Kürt 3 ayda bordo bereli olabiliyor türk ise 3 yılda...Kürt coğrfayası savaş coğrafyasıdır..çabuk adapte olur..sen ankarada izmirde bu seviyeye ulaşman zaman alır
şaman türk müziği dombıranın ne işi var müslüman Kürt birliğinde..
YARİN BİR GUN NAMLUYU BİZE ÇEVİRMESİNLERDE GERİSİ ONEMLİ DEGİL COK GORDUK KARTAL SAHİN
Madem iyi Kürt kardeşlerimiz bunlar destek olalım. PKK/PYD temizliğinde en ön saflarda savaşsınlar. Memleketlerini koruyup geleceğinde söz sahibi olsunlar. Bizde kurtulalım onlar da.
hayırlı olur inşallah. niyet hayır akibet hayır.
kurdu kürde vurduruyorla ama suriyelileri sahil kenarında nargile içiyor buda bop projesi olduğu için suriyelileri dokunulmuyor
Güzel bir gelişme mantık olarak çok yerinde, ancak yarın birileri kandırır da ihanet eden olur mu? iyi istihbarat takibi olması lazım,
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